https://ria.ru/20230426/perekrytie-1867985219.html
В центре Москвы временно перекроют несколько улиц
В центре Москвы временно перекроют несколько улиц - РИА Новости, 26.04.2023
В центре Москвы временно перекроют несколько улиц
Некоторые участки улиц в центре Москвы будут перекрыты 27 апреля, 4 и 7 мая, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T20:26
2023-04-26T20:26
2023-04-26T20:26
общество
москва
новый арбат
садовое кольцо (москва)
департамент транспорта г. москвы
парад победы
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Некоторые участки улиц в центре Москвы будут перекрыты 27 апреля, 4 и 7 мая, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "В центральной части города будут вводиться временные перекрытия... Периоды: 27 апреля, 4 и 7 мая. Кроме того, на перекрытых участках для автомобилистов будет недоступна парковка", - говорится в сообщении. В частности, дорога будет перекрыта на участках Волгоградского проспекта, Нового Арбата, Садового кольца, Тверской улицы, Оружейного переулка, Москворецкой набережной, уточняется в сообщении. Столичный дептранс рекомендует заранее планировать маршрут с учетом вводимых ограничений.
https://ria.ru/20230424/moskva-1867309051.html
москва
новый арбат
садовое кольцо (москва)
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общество, москва, новый арбат, садовое кольцо (москва), департамент транспорта г. москвы, парад победы
Общество, Москва, Новый Арбат, Садовое кольцо (Москва), Департамент транспорта г. Москвы, Парад Победы
В центре Москвы временно перекроют несколько улиц
В центре Москвы временно перекроют несколько улиц 27 апреля, 4 и 7 мая