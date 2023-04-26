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В центре Москвы временно перекроют несколько улиц - РИА Новости, 26.04.2023
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20:26 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/perekrytie-1867985219.html
В центре Москвы временно перекроют несколько улиц
В центре Москвы временно перекроют несколько улиц - РИА Новости, 26.04.2023
В центре Москвы временно перекроют несколько улиц
Некоторые участки улиц в центре Москвы будут перекрыты 27 апреля, 4 и 7 мая, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T20:26
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общество
москва
новый арбат
садовое кольцо (москва)
департамент транспорта г. москвы
парад победы
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Некоторые участки улиц в центре Москвы будут перекрыты 27 апреля, 4 и 7 мая, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "В центральной части города будут вводиться временные перекрытия... Периоды: 27 апреля, 4 и 7 мая. Кроме того, на перекрытых участках для автомобилистов будет недоступна парковка", - говорится в сообщении. В частности, дорога будет перекрыта на участках Волгоградского проспекта, Нового Арбата, Садового кольца, Тверской улицы, Оружейного переулка, Москворецкой набережной, уточняется в сообщении. Столичный дептранс рекомендует заранее планировать маршрут с учетом вводимых ограничений.
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москва
новый арбат
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общество, москва, новый арбат, садовое кольцо (москва), департамент транспорта г. москвы, парад победы
Общество, Москва, Новый Арбат, Садовое кольцо (Москва), Департамент транспорта г. Москвы, Парад Победы
В центре Москвы временно перекроют несколько улиц

В центре Москвы временно перекроют несколько улиц 27 апреля, 4 и 7 мая

© Фото : МоссветТверская улица
Тверская улица - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : Моссвет
Тверская улица. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Некоторые участки улиц в центре Москвы будут перекрыты 27 апреля, 4 и 7 мая, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"В центральной части города будут вводиться временные перекрытия... Периоды: 27 апреля, 4 и 7 мая. Кроме того, на перекрытых участках для автомобилистов будет недоступна парковка", - говорится в сообщении.
В частности, дорога будет перекрыта на участках Волгоградского проспекта, Нового Арбата, Садового кольца, Тверской улицы, Оружейного переулка, Москворецкой набережной, уточняется в сообщении.
Столичный дептранс рекомендует заранее планировать маршрут с учетом вводимых ограничений.
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