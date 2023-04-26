https://ria.ru/20230426/perekrytie-1867985219.html

В центре Москвы временно перекроют несколько улиц

В центре Москвы временно перекроют несколько улиц - РИА Новости, 26.04.2023

В центре Москвы временно перекроют несколько улиц

Некоторые участки улиц в центре Москвы будут перекрыты 27 апреля, 4 и 7 мая, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T20:26

2023-04-26T20:26

2023-04-26T20:26

общество

москва

новый арбат

садовое кольцо (москва)

департамент транспорта г. москвы

парад победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152115/38/1521153813_0:281:1500:1125_1920x0_80_0_0_1aa02b793e2da93f4cc17b89518d4981.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Некоторые участки улиц в центре Москвы будут перекрыты 27 апреля, 4 и 7 мая, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "В центральной части города будут вводиться временные перекрытия... Периоды: 27 апреля, 4 и 7 мая. Кроме того, на перекрытых участках для автомобилистов будет недоступна парковка", - говорится в сообщении. В частности, дорога будет перекрыта на участках Волгоградского проспекта, Нового Арбата, Садового кольца, Тверской улицы, Оружейного переулка, Москворецкой набережной, уточняется в сообщении. Столичный дептранс рекомендует заранее планировать маршрут с учетом вводимых ограничений.

https://ria.ru/20230424/moskva-1867309051.html

москва

новый арбат

садовое кольцо (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, новый арбат, садовое кольцо (москва), департамент транспорта г. москвы, парад победы