https://ria.ru/20230426/ovchinskiy-1867766740.html

Овчинский: в Москве создали систему планирования загрузки мощностей

Овчинский: в Москве создали систему планирования загрузки мощностей - РИА Новости, 26.04.2023

Овчинский: в Москве создали систему планирования загрузки мощностей

Столичная компания "МосИТЛаб", входящая в группу "Москабельмет", разработала автоматизированную систему планирования загрузки производственного оборудования,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T07:17

2023-04-26T07:17

2023-04-26T07:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

экономика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Столичная компания "МосИТЛаб", входящая в группу "Москабельмет", разработала автоматизированную систему планирования загрузки производственного оборудования, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Как пояснил гендиректор компании-разработчика Ян Анисов, новая IT-система собирает и анализирует данные производства, чтобы более эффективно использовать ресурсы предприятия, минимизировать потери времени путем расчета оптимальной последовательности операций, быстро создавать планы, контролировать параметры производства и исполнения заказов. Такая система особенно актуальна для заводов с обширной номенклатурой продукции и большим количеством стадий технологического процесса."В начале этого года система была введена в эксплуатацию на производстве силового кабеля и уже показала свою эффективность – по результатам первого квартала 2023 года экономия производственных затрат от внедрения оценивается в 23 миллиона рублей. В частности, удалось на 17% сократить постоянные издержки и на 21% - среднее время исполнения заказа", – сказал Анисов.

https://ria.ru/20230425/ovchinskiy-1867512417.html

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москва, владислав овчинский, экономика