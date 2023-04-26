https://ria.ru/20230426/otsrochka-1867766425.html
ЛДПР разработала проект об отсрочке отцам детей-инвалидов
ЛДПР разработала проект об отсрочке отцам детей-инвалидов - РИА Новости, 26.04.2023
ЛДПР разработала проект об отсрочке отцам детей-инвалидов
Фракция ЛДПР в ГД подготовила законопроект, предлагающий предоставить отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T07:08
2023-04-26T07:08
2023-04-26T07:18
станислав наумов
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Фракция ЛДПР в ГД подготовила законопроект, предлагающий предоставить отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, пояснительная записка к проекту имеется в распоряжении РИА Новости. Депутат от ЛДПР Станислав Наумов заявил РИА Новости, что в рамках совершенствования закона о воинской обязанности в партии считают "возможным и правильным" усовершенствовать существующую статью 24 (пункт Д), которая на протяжении многих лет давала отсрочку отцам детей-инвалидов в возрасте до трех лет. По его словам, как показала практика, после трех лет проблем не становится меньше, а задач становится больше, ребенок растет и важна его реабилитация. "Поэтому мы предлагаем поднять планку для предоставления отсрочки, если речь идет о ребенке-инвалиде, с трех лет до достижения совершеннолетия… Мы понимаем, что наряду с задачами национальной безопасности стратегически важно всегда выдерживать баланс относительно других стратегий. Стратегий демографического развития нашей страны, стратегий семейной политики. Особое место в семейной демографической политике занимают семьи с детьми-инвалидами", - сказал парламентарий. Он отметил, что за каждым ребенком-инвалидом и инвалидом с детства и отцу, и матери нужно ухаживать круглосуточно семь дней в неделю. "Мы уверены, что такое решение, с одной стороны, сохранит и семьи, и перспективы для реабилитации детей-инвалидов, с другой стороны, улучшит... психологическую атмосферу, поскольку такие решения показывают, что мы одновременно и гуманны, и ответственные", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230406/otsrochki-1863491781.html
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станислав наумов, общество
Станислав Наумов, Общество
ЛДПР разработала проект об отсрочке отцам детей-инвалидов
ЛДПР подготовила законопроект, предлагающий отсрочку от СВО отцам детей-инвалидов
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Фракция ЛДПР в ГД подготовила законопроект, предлагающий предоставить отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, пояснительная записка к проекту имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Законопроектом предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет", - говорится в тексте пояснительной записки.
Депутат от ЛДПР Станислав Наумов
заявил РИА Новости, что в рамках совершенствования закона о воинской обязанности в партии считают "возможным и правильным" усовершенствовать существующую статью 24 (пункт Д), которая на протяжении многих лет давала отсрочку отцам детей-инвалидов в возрасте до трех лет. По его словам, как показала практика, после трех лет проблем не становится меньше, а задач становится больше, ребенок растет и важна его реабилитация.
"Поэтому мы предлагаем поднять планку для предоставления отсрочки, если речь идет о ребенке-инвалиде, с трех лет до достижения совершеннолетия… Мы понимаем, что наряду с задачами национальной безопасности стратегически важно всегда выдерживать баланс относительно других стратегий. Стратегий демографического развития нашей страны, стратегий семейной политики. Особое место в семейной демографической политике занимают семьи с детьми-инвалидами", - сказал парламентарий.
Он отметил, что за каждым ребенком-инвалидом и инвалидом с детства и отцу, и матери нужно ухаживать круглосуточно семь дней в неделю. "Мы уверены, что такое решение, с одной стороны, сохранит и семьи, и перспективы для реабилитации детей-инвалидов, с другой стороны, улучшит... психологическую атмосферу, поскольку такие решения показывают, что мы одновременно и гуманны, и ответственные", - добавил депутат.
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