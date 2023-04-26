https://ria.ru/20230426/oruzhie-1867950061.html
Подоляк обвинил США в утрате Украиной ядерного оружия
Подоляк обвинил США в утрате Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 26.04.2023
Подоляк обвинил США в утрате Украиной ядерного оружия
Политика США и нескольких стран Запада, вынудивших Украину отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту в республике, заявил советник главы... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:02
2023-04-26T18:02
2023-04-26T18:59
в мире
киев
украина
сша
михаил подоляк
владимир зеленский
нато
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829404889_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_eae0456001d67786975a5baddc94d820.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Политика США и нескольких стран Запада, вынудивших Украину отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту в республике, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter. По мнению Подоляка, единственным возможным способом обеспечить мир в Европе может быть только вступление постсоветской республики в НАТО.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Но в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов оружия массового поражения в обмен на обещание других подписавшихся стран обеспечивать ее безопасность.В феврале 2022-го Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, то "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
https://ria.ru/20230331/petitsiya-1862125682.html
киев
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829404889_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a771012f38ee08ba78e9c7c31eda2d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, сша, михаил подоляк, владимир зеленский, нато, twitter, цены на нефть
В мире, Киев, Украина, США, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, НАТО, Twitter, Цены на нефть
Подоляк обвинил США в утрате Украиной ядерного оружия
Подоляк заявил, что политика США и стран Запада привела к утрате Украиной ядерного оружия