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Подоляк обвинил США в утрате Украиной ядерного оружия

Подоляк обвинил США в утрате Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 26.04.2023

Подоляк обвинил США в утрате Украиной ядерного оружия

Политика США и нескольких стран Запада, вынудивших Украину отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту в республике, заявил советник главы... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:02

2023-04-26T18:02

2023-04-26T18:59

в мире

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сша

михаил подоляк

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нато

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Политика США и нескольких стран Запада, вынудивших Украину отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту в республике, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter. По мнению Подоляка, единственным возможным способом обеспечить мир в Европе может быть только вступление постсоветской республики в НАТО.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Но в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов оружия массового поражения в обмен на обещание других подписавшихся стран обеспечивать ее безопасность.В феврале 2022-го Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, то "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".

https://ria.ru/20230331/petitsiya-1862125682.html

киев

украина

сша

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