https://ria.ru/20230426/oon-1867846135.html
Гатилов рассказал, зачем Запад пытается подчинить ООН
Гатилов рассказал, зачем Запад пытается подчинить ООН - РИА Новости, 26.04.2023
Гатилов рассказал, зачем Запад пытается подчинить ООН
Западные страны пытаются противостоять формированию многостороннего мира, подчиняя органы ООН и другие международные институты, их граждане чрезмерно... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:26
2023-04-26T13:26
2023-04-26T13:26
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ЖЕНЕВА, 26 апр – РИА Новости. Западные страны пытаются противостоять формированию многостороннего мира, подчиняя органы ООН и другие международные институты, их граждане чрезмерно представлены в них, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Западные государства также пытаются противостоять многосторонности, подчиняя себе секретариаты ООН и других международных органов. Всегда существовал количественный кадровый дисбаланс в пользу Запада, но до нынешнего десятилетия такие учреждения, как Секретариат ООН или УВКПЧ, по крайней мере, пытались сохранять нейтралитет и беспристрастность", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Гатилов добавил, что по сравнению с остальным миром возглавляемая США группа западных государств представляет собой меньшинство. Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
https://ria.ru/20230426/ssha-1867836190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, женева (город), сша, геннадий гатилов, оон
В мире, Россия, Женева (город), США, Геннадий Гатилов, ООН
Гатилов рассказал, зачем Запад пытается подчинить ООН
Гатилов: Запад пытается противостоять формированию многостороннего мира, подчиняя ООН
ЖЕНЕВА, 26 апр – РИА Новости. Западные страны пытаются противостоять формированию многостороннего мира, подчиняя органы ООН и другие международные институты, их граждане чрезмерно представлены в них, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Западные государства также пытаются противостоять многосторонности, подчиняя себе секретариаты ООН и других международных органов. Всегда существовал количественный кадровый дисбаланс в пользу Запада, но до нынешнего десятилетия такие учреждения, как Секретариат ООН или УВКПЧ, по крайней мере, пытались сохранять нейтралитет и беспристрастность", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
США злоупотребляют статусом принимающей страны ООН, заявил Гатилов
Гатилов добавил, что по сравнению с остальным миром возглавляемая США
группа западных государств представляет собой меньшинство.
«
"Тем не менее, это меньшинство искренне верит, что у него есть полномочия говорить от имени всего международного сообщества и диктовать свои ценности", - заявил дипломат.
Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
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