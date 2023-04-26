https://ria.ru/20230426/oon-1867846135.html

Гатилов рассказал, зачем Запад пытается подчинить ООН

Гатилов рассказал, зачем Запад пытается подчинить ООН - РИА Новости, 26.04.2023

Гатилов рассказал, зачем Запад пытается подчинить ООН

Западные страны пытаются противостоять формированию многостороннего мира, подчиняя органы ООН и другие международные институты, их граждане чрезмерно... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:26

2023-04-26T13:26

2023-04-26T13:26

в мире

россия

женева (город)

сша

геннадий гатилов

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/87/1528878752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fd32e0e07ec12c628badcb22ff3037b.jpg

ЖЕНЕВА, 26 апр – РИА Новости. Западные страны пытаются противостоять формированию многостороннего мира, подчиняя органы ООН и другие международные институты, их граждане чрезмерно представлены в них, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Западные государства также пытаются противостоять многосторонности, подчиняя себе секретариаты ООН и других международных органов. Всегда существовал количественный кадровый дисбаланс в пользу Запада, но до нынешнего десятилетия такие учреждения, как Секретариат ООН или УВКПЧ, по крайней мере, пытались сохранять нейтралитет и беспристрастность", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Гатилов добавил, что по сравнению с остальным миром возглавляемая США группа западных государств представляет собой меньшинство. Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20230426/ssha-1867836190.html

https://ria.ru/20230425/politika-1867586801.html

россия

женева (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, женева (город), сша, геннадий гатилов, оон