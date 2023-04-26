https://ria.ru/20230426/omsk-1867777846.html

В Омске наркоман толкнул под маршрутку женщину, а потом ослепил себя

В Омске наркоман толкнул под маршрутку женщину, а потом ослепил себя - РИА Новости, 26.04.2023

В Омске наркоман толкнул под маршрутку женщину, а потом ослепил себя

Житель Омской области, находясь в состоянии наркотического опьянения, сначала толкнул женщину под маршрутное такси на остановке, а потом выдавил себе... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T09:15

2023-04-26T09:15

2023-04-26T09:15

происшествия

омская область

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ОМСК, 26 апр - РИА Новости. Житель Омской области, находясь в состоянии наркотического опьянения, сначала толкнул женщину под маршрутное такси на остановке, а потом выдавил себе единственный глаз, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. По данным ведомства, инцидент произошел вечером 23 апреля на остановке "улица Магистральная" в Омске, где 35-летний мужчина, находящийся под действиями наркотиков, без каких-либо мотивов толкнул под колеса "Газели" 47-летнюю женщину. "Подозреваемый беспричинно, умышленно, с целью убийства толкнул на проезжую часть непосредственно перед подъезжающим автомобилем "Газель" незнакомую женщину, ожидавшую транспорт. Женщина, упав, оказалась под колесами автомобиля, но в связи с тем, что водитель маршрутного такси успел затормозить, тяжких телесных повреждений ей удалось избежать", - сообщили в пресс-службе, отметив, что женщина получила сотрясение головного мозга. Как рассказали агентству в пресс-службе СУСК РФ по Омской области, затем мужчина выдавил себе единственный глаз. До этого, в 2020 году, он, находясь в колонии за распространение наркотиков, уже выколол себе один глаз. Мужчина был задержан, поврежденный глаз восстановить не удастся, его будут удалять хирургически. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство из хулиганских побуждений". Злоумышленнику грозит от 8 до 20 лет колонии или пожизненный срок.

https://ria.ru/20230426/medik-1867773841.html

омская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омская область