https://ria.ru/20230426/obstrely-1867808810.html

Украинские войска выпустили 38 снарядов по Херсонской области за ночь

Украинские войска выпустили 38 снарядов по Херсонской области за ночь - РИА Новости, 26.04.2023

Украинские войска выпустили 38 снарядов по Херсонской области за ночь

Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:16

2023-04-26T11:16

2023-04-26T11:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 апр - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, выпустив по ним 38 снарядов, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по 100-150 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.

https://ria.ru/20230426/svo-1867761794.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, херсонская область , происшествия