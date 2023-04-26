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Украинские войска выпустили 38 снарядов по Херсонской области за ночь - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/obstrely-1867808810.html
Украинские войска выпустили 38 снарядов по Херсонской области за ночь
Украинские войска выпустили 38 снарядов по Херсонской области за ночь - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские войска выпустили 38 снарядов по Херсонской области за ночь
Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:16
2023-04-26T11:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 апр - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, выпустив по ним 38 снарядов, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по 100-150 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
https://ria.ru/20230426/svo-1867761794.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Происшествия
Украинские войска выпустили 38 снарядов по Херсонской области за ночь

Украинские войска выпустили 38 снарядов по городам и селам Херсонской области за ночь

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 апр - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, выпустив по ним 38 снарядов, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток по 100-150 снарядов.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьПроисшествия
 
 
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