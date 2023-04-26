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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/obstrely-1867770695.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:13
2023-04-26T08:13
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Макеевку, по данным ведомства, обстреляли в 7.40 тремя снарядами такого же калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкМужчина во дворе многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Донецка
Мужчина во дворе многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Мужчина во дворе многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Макеевку, по данным ведомства, обстреляли в 7.40 тремя снарядами такого же калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Под непрерывным огнем: обстрелы в ДНР
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Донецк продолжает страдать от украинских обстрелов.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Донецк продолжает страдать от украинских обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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1 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

ВСУ несколько раз за день открывали по городу огонь из реактивных систем залпового огня.

Мужчина во дворе многоквартирного жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка

ВСУ несколько раз за день открывали по городу огонь из реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Массированные удары пришлись на Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

Воронка после обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Массированные удары пришлись на Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Сообщалось о гибели трех мирных жителей в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки.

Отверстие в потолке одной из комнат жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка

Сообщалось о гибели трех мирных жителей в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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4 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Ранения различной степени тяжести получили восемь человек.

Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка

Ранения различной степени тяжести получили восемь человек.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела Киевского района Донецка.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела Киевского района Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Под огнем оказались также Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка и Владимировка.

Окно жилого дома, разбитое в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Донецкой народной республики

Под огнем оказались также Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка и Владимировка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

За один только день по территории ДНР было выпущено 275 единиц различных боеприпасов.

Фрагмент снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Донецкой народной республики

За один только день по территории ДНР было выпущено 275 единиц различных боеприпасов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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8 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела поселка Нижняя Крынка в Советском районе ДНР.

Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Донецкой народной республики

Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела поселка Нижняя Крынка в Советском районе ДНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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9 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Всего с начала года жертвами обстрелов стали сто жителей республики, еще 382 получили ранения.

Повреждение в заборе в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Донецкой народной республики

Всего с начала года жертвами обстрелов стали сто жителей республики, еще 382 получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Донецк продолжает страдать от украинских обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 10

ВСУ несколько раз за день открывали по городу огонь из реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Массированные удары пришлись на Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Сообщалось о гибели трех мирных жителей в Петровском районе Донецка и Советском районе Макеевки.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Ранения различной степени тяжести получили восемь человек.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела Киевского района Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Под огнем оказались также Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка и Владимировка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 10

За один только день по территории ДНР было выпущено 275 единиц различных боеприпасов.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела поселка Нижняя Крынка в Советском районе ДНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
9 из 10

Всего с начала года жертвами обстрелов стали сто жителей республики, еще 382 получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
10 из 10
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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