https://ria.ru/20230426/obstrel-1867964389.html
Украинские военные обстреляли Владимировку
Украинские военные обстреляли Владимировку - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские военные обстреляли Владимировку
Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Владимировку в Донецкой Народной Республике, выпустив 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:36
2023-04-26T18:36
2023-04-26T18:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
угледар
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Владимировку в Донецкой Народной Республике, выпустив 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселок Владимировка расположен менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.45 - населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров... 18.10 - населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в 17.00 представительство зафиксировало обстрел Пантелеймоновки, в ходе которого по поселку выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Пантелеймоновка находится примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, угледар, сцкк, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Угледар, СЦКК, НАТО, Украина
Украинские военные обстреляли Владимировку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 21 снаряд по Владимировке