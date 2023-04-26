https://ria.ru/20230426/obstrel-1867767253.html

Украинские войска дважды за час обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска дважды за час обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 26.04.2023

Украинские войска дважды за час обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в среду утром дважды за один час обстреляли Киевский район Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T07:27

2023-04-26T07:27

2023-04-26T07:27

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

нато

донецкая народная республика

киев

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ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска в среду утром дважды за один час обстреляли Киевский район Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что в 5.20 было выпущено пять снарядов такого же калибра по указанному району города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230425/obstrel-1867608626.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, киев