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Украинские войска дважды за час обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 26.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:27 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/obstrel-1867767253.html
Украинские войска дважды за час обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска дважды за час обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские войска дважды за час обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в среду утром дважды за один час обстреляли Киевский район Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T07:27
2023-04-26T07:27
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
донецкая народная республика
киев
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ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска в среду утром дважды за один час обстреляли Киевский район Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что в 5.20 было выпущено пять снарядов такого же калибра по указанному району города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867608626.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Киев
Украинские войска дважды за час обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ за час выпустили по Киевскому району Донецка девять снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска в среду утром дважды за один час обстреляли Киевский район Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 5.20 было выпущено пять снарядов такого же калибра по указанному району города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаКиев
 
 
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