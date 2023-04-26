Украинские войска дважды за час обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ за час выпустили по Киевскому району Донецка девять снарядов "натовского" калибра
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Украинские войска в среду утром дважды за один час обстреляли Киевский район Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 5.20 было выпущено пять снарядов такого же калибра по указанному району города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.