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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:40 26.04.2023 (обновлено: 05:41 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/obstrel-1867762821.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T05:40
2023-04-26T05:41
специальная военная операция на украине
ясиноватая
сцкк
нато
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 02.20 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, Куйбышевский район Донецка обстреляли шестью снарядами в 05.10, добавили в представительстве. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867675498.html
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ясиноватая, сцкк, нато, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, СЦКК, НАТО, Донецк, Украина
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку 11 снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДом в Ясиноватой, обстрелянный украинскими войсками
Дом в Ясиноватой, обстрелянный украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом в Ясиноватой, обстрелянный украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 02.20 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, Куйбышевский район Донецка обстреляли шестью снарядами в 05.10, добавили в представительстве.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяСЦККНАТОДонецкУкраина
 
 
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