https://ria.ru/20230426/obstrel-1867762821.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T05:40
2023-04-26T05:40
2023-04-26T05:41
специальная военная операция на украине
ясиноватая
сцкк
нато
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 02.20 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, Куйбышевский район Донецка обстреляли шестью снарядами в 05.10, добавили в представительстве. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867675498.html
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ясиноватая, сцкк, нато, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, СЦКК, НАТО, Донецк, Украина
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку 11 снарядов "натовского" калибра