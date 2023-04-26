https://ria.ru/20230426/obstrel-1867755077.html
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T01:42
2023-04-26T01:42
2023-04-26T01:42
в мире
донецкая народная республика
сцкк
горловка
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специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "️За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что под огнем оказались шесть населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Александровка, Владимировка и Никольское.
https://ria.ru/20230424/obstrely-1867292938.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, горловка, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Горловка, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР