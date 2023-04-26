https://ria.ru/20230426/obstrel-1867755077.html

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.04.2023

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T01:42

2023-04-26T01:42

2023-04-26T01:42

в мире

донецкая народная республика

сцкк

горловка

украина

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "️За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что под огнем оказались шесть населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Александровка, Владимировка и Никольское.

https://ria.ru/20230424/obstrely-1867292938.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, горловка, украина