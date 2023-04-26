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Украинские войска нанесли удары по Горловке и Донецку
Украинские войска нанесли удары по Горловке и Донецку - РИА Новости, 26.04.2023
Украинские войска нанесли удары по Горловке и Донецку
Украинские войска за 3 часа 45 минут обстреляли Горловку и Донецк, выпущено 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T00:55
2023-04-26T00:55
2023-04-26T00:55
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска за 3 часа 45 минут обстреляли Горловку и Донецк, выпущено 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка подвергся обстрелам в 21.30, 21.44, 22.15 и 22.32, по нему выпустили 18 снарядов. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867675498.html
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горловка, донецк, сцкк, нато, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, НАТО, Украина, В мире
Украинские войска нанесли удары по Горловке и Донецку
ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 24 снаряда "натовского" калибра