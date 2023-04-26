https://ria.ru/20230426/obstrel-1867752582.html

Украинские войска нанесли удары по Горловке и Донецку

Украинские войска нанесли удары по Горловке и Донецку - РИА Новости, 26.04.2023

Украинские войска нанесли удары по Горловке и Донецку

Украинские войска за 3 часа 45 минут обстреляли Горловку и Донецк, выпущено 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T00:55

2023-04-26T00:55

2023-04-26T00:55

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска за 3 часа 45 минут обстреляли Горловку и Донецк, выпущено 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка подвергся обстрелам в 21.30, 21.44, 22.15 и 22.32, по нему выпустили 18 снарядов. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230425/obstrel-1867675498.html

горловка

донецк

украина

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горловка, донецк, сцкк, нато, украина, в мире