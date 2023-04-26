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Четверых тяжелораненых военных вернули на Украину сверх обмена - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/obmen-1867937132.html
Четверых тяжелораненых военных вернули на Украину сверх обмена
Четверых тяжелораненых военных вернули на Украину сверх обмена - РИА Новости, 26.04.2023
Четверых тяжелораненых военных вернули на Украину сверх обмена
Четверо раненых украинских военнослужащих были возвращены на родину сверх обмена "40 на 40", сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:36
2023-04-26T17:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
татьяна москалькова
здоровье - общество
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Четверо раненых украинских военнослужащих были возвращены на родину сверх обмена "40 на 40", сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее Минобороны РФ сообщило, что сегодня из плена вернулись еще 40 российских военнослужащих. "Четырех тяжело раненых военнослужащих ВСУ, Министерство обороны России, руководствуясь принципом гуманности, вернуло сверх обмена 40 на 40", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Омбудсмен поблагодарила всех, кто помог осуществить миссию.
https://ria.ru/20230415/chechnya-1865576981.html
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безопасность, россия, украина, татьяна москалькова, здоровье - общество, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Здоровье - Общество, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Четверых тяжелораненых военных вернули на Украину сверх обмена

Москалькова: четверых тяжелораненых военных вернули на Украину сверх обмена 40 на 40

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Четверо раненых украинских военнослужащих были возвращены на родину сверх обмена "40 на 40", сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что сегодня из плена вернулись еще 40 российских военнослужащих.
"Четырех тяжело раненых военнослужащих ВСУ, Министерство обороны России, руководствуясь принципом гуманности, вернуло сверх обмена 40 на 40", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Омбудсмен поблагодарила всех, кто помог осуществить миссию.
Грозный, Чечня - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В Чечне встретили бойцов, освобожденных из украинского плена
15 апреля, 19:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаЗдоровье - ОбществоВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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