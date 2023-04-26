https://ria.ru/20230426/obmen-1867937132.html

Четверых тяжелораненых военных вернули на Украину сверх обмена

Четверых тяжелораненых военных вернули на Украину сверх обмена - РИА Новости, 26.04.2023

Четверых тяжелораненых военных вернули на Украину сверх обмена

Четверо раненых украинских военнослужащих были возвращены на родину сверх обмена "40 на 40", сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:36

2023-04-26T17:36

2023-04-26T17:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

татьяна москалькова

здоровье - общество

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Четверо раненых украинских военнослужащих были возвращены на родину сверх обмена "40 на 40", сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее Минобороны РФ сообщило, что сегодня из плена вернулись еще 40 российских военнослужащих. "Четырех тяжело раненых военнослужащих ВСУ, Министерство обороны России, руководствуясь принципом гуманности, вернуло сверх обмена 40 на 40", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Омбудсмен поблагодарила всех, кто помог осуществить миссию.

https://ria.ru/20230415/chechnya-1865576981.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, татьяна москалькова, здоровье - общество, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр