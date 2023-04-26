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В Новосибирске отменили прямые выборы мэра - РИА Новости, 26.04.2023
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08:36 26.04.2023 (обновлено: 08:41 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/novosibirsk-1867772993.html
В Новосибирске отменили прямые выборы мэра
В Новосибирске отменили прямые выборы мэра - РИА Новости, 26.04.2023
В Новосибирске отменили прямые выборы мэра
Совет депутатов Новосибирска в среду на очередной сессии окончательно сразу в двух чтениях внес изменения в устав города, касающиеся лишения полномочий... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:36
2023-04-26T08:41
политика
новосибирск
новосибирская область
кольцово
анатолий локоть
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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Совет депутатов Новосибирска в среду на очередной сессии окончательно сразу в двух чтениях внес изменения в устав города, касающиеся лишения полномочий отсутствующих более полугода депутатов и отмены прямых выборов мэра. "В ходе обсуждения по проекту решения не поступило поправок. Есть рекомендация профильной комиссии принять проект решения в двух чтениях… Решение принято", - сказал председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев по итогам голосования. За решение проголосовали 38 депутатов, против – шесть. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии не присутствовал. Законодательное собрание Новосибирской области на сессии 20 февраля сразу в двух чтениях приняло законопроект об изменениях в областной закон, предполагающих отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. В соответствии с этим законом городским депутатам и предстояло внести изменения в устав Новосибирска. По новым правилам глава муниципального образования теперь будет избираться депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет. Закон вступит в силу после истечения полномочий действующих глав муниципалитетов. Также изменения в устав предусматривают лишение депутатского статуса народных избранников, которые в течение шести месяцев подряд без уважительных причин отсутствуют на заседаниях горсовета. Публичные слушания по изменениям в устав города состоялись 11 апреля. Таким образом, прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), остались Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.
https://ria.ru/20230220/novosibirsk-1853058947.html
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новосибирск
новосибирская область
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политика, новосибирск, новосибирская область, кольцово, анатолий локоть
Политика, Новосибирск, Новосибирская область, Кольцово, Анатолий Локоть
В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Депутаты изменили устав Новосибирска, одобрив отмену прямых выборов мэра

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНочной Новосибирск
Ночной Новосибирск - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ночной Новосибирск. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Совет депутатов Новосибирска в среду на очередной сессии окончательно сразу в двух чтениях внес изменения в устав города, касающиеся лишения полномочий отсутствующих более полугода депутатов и отмены прямых выборов мэра.
"В ходе обсуждения по проекту решения не поступило поправок. Есть рекомендация профильной комиссии принять проект решения в двух чтениях… Решение принято", - сказал председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев по итогам голосования. За решение проголосовали 38 депутатов, против – шесть. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии не присутствовал.
Ленинский район Новосибирска зимой - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Заксобрание приняло законопроект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска
20 февраля, 09:10
Законодательное собрание Новосибирской области на сессии 20 февраля сразу в двух чтениях приняло законопроект об изменениях в областной закон, предполагающих отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.
В соответствии с этим законом городским депутатам и предстояло внести изменения в устав Новосибирска. По новым правилам глава муниципального образования теперь будет избираться депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет. Закон вступит в силу после истечения полномочий действующих глав муниципалитетов.
Также изменения в устав предусматривают лишение депутатского статуса народных избранников, которые в течение шести месяцев подряд без уважительных причин отсутствуют на заседаниях горсовета. Публичные слушания по изменениям в устав города состоялись 11 апреля.
Таким образом, прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), остались Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Новосибирский губернатор Травников начал кампанию по переизбранию
21 апреля, 17:41
 
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