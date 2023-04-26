В Новосибирске отменили прямые выборы мэра
Депутаты изменили устав Новосибирска, одобрив отмену прямых выборов мэра
Ночной Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Совет депутатов Новосибирска в среду на очередной сессии окончательно сразу в двух чтениях внес изменения в устав города, касающиеся лишения полномочий отсутствующих более полугода депутатов и отмены прямых выборов мэра.
"В ходе обсуждения по проекту решения не поступило поправок. Есть рекомендация профильной комиссии принять проект решения в двух чтениях… Решение принято", - сказал председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев по итогам голосования. За решение проголосовали 38 депутатов, против – шесть. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии не присутствовал.
Законодательное собрание Новосибирской области на сессии 20 февраля сразу в двух чтениях приняло законопроект об изменениях в областной закон, предполагающих отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.
В соответствии с этим законом городским депутатам и предстояло внести изменения в устав Новосибирска. По новым правилам глава муниципального образования теперь будет избираться депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет. Закон вступит в силу после истечения полномочий действующих глав муниципалитетов.
Также изменения в устав предусматривают лишение депутатского статуса народных избранников, которые в течение шести месяцев подряд без уважительных причин отсутствуют на заседаниях горсовета. Публичные слушания по изменениям в устав города состоялись 11 апреля.
Таким образом, прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), остались Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.