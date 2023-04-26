https://ria.ru/20230426/novosibirsk-1867772993.html

В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

В Новосибирске отменили прямые выборы мэра - РИА Новости, 26.04.2023

В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Совет депутатов Новосибирска в среду на очередной сессии окончательно сразу в двух чтениях внес изменения в устав города, касающиеся лишения полномочий... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:36

2023-04-26T08:36

2023-04-26T08:41

политика

новосибирск

новосибирская область

кольцово

анатолий локоть

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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Совет депутатов Новосибирска в среду на очередной сессии окончательно сразу в двух чтениях внес изменения в устав города, касающиеся лишения полномочий отсутствующих более полугода депутатов и отмены прямых выборов мэра. "В ходе обсуждения по проекту решения не поступило поправок. Есть рекомендация профильной комиссии принять проект решения в двух чтениях… Решение принято", - сказал председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев по итогам голосования. За решение проголосовали 38 депутатов, против – шесть. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии не присутствовал. Законодательное собрание Новосибирской области на сессии 20 февраля сразу в двух чтениях приняло законопроект об изменениях в областной закон, предполагающих отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. В соответствии с этим законом городским депутатам и предстояло внести изменения в устав Новосибирска. По новым правилам глава муниципального образования теперь будет избираться депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет. Закон вступит в силу после истечения полномочий действующих глав муниципалитетов. Также изменения в устав предусматривают лишение депутатского статуса народных избранников, которые в течение шести месяцев подряд без уважительных причин отсутствуют на заседаниях горсовета. Публичные слушания по изменениям в устав города состоялись 11 апреля. Таким образом, прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), остались Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.

https://ria.ru/20230220/novosibirsk-1853058947.html

https://ria.ru/20230421/pereizbranie-1866968797.html

новосибирск

новосибирская область

кольцово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, новосибирск, новосибирская область, кольцово, анатолий локоть