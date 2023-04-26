https://ria.ru/20230426/neft-1867974746.html
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России - РИА Новости, 26.04.2023
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в РФ: эта информация отсутствует в сводке о ситуации в промышленности за первый квартал. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:18
2023-04-26T19:18
2023-04-26T19:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_0:161:3037:1869_1920x0_80_0_0_d3b0a4ad9005eac3f3a9e805421ca53f.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в РФ: эта информация отсутствует в сводке о ситуации в промышленности за первый квартал. Документ был опубликован в среду. В статистическом ведомстве никак не прокомментировали отсутствие данных о добыче нефти в публикации. В марте Росстат сообщал, что добыча нефти с учетом конденсата в России в феврале 2023 года снизилась на 8,5% по сравнению с январем - до 42,1 миллиона тонн, а среднесуточная добыча в баррелях выросла на 1,3% и составила 11,02 миллиона баррелей. В феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Позднее сокращение было продлено до конца 2023 года.
https://ria.ru/20230425/neft-1867613624.html
https://ria.ru/20230424/indoneziya-1867359510.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c966bd98075f562046309e81a84a4520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Нефть
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
Росстат не опубликовал данные о добыче нефти в России за первый квартал 2023 года