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Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России - РИА Новости, 26.04.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:18 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/neft-1867974746.html
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России - РИА Новости, 26.04.2023
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в РФ: эта информация отсутствует в сводке о ситуации в промышленности за первый квартал. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:18
2023-04-26T19:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
нефть
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в РФ: эта информация отсутствует в сводке о ситуации в промышленности за первый квартал. Документ был опубликован в среду. В статистическом ведомстве никак не прокомментировали отсутствие данных о добыче нефти в публикации. В марте Росстат сообщал, что добыча нефти с учетом конденсата в России в феврале 2023 года снизилась на 8,5% по сравнению с январем - до 42,1 миллиона тонн, а среднесуточная добыча в баррелях выросла на 1,3% и составила 11,02 миллиона баррелей. В феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Позднее сокращение было продлено до конца 2023 года.
https://ria.ru/20230425/neft-1867613624.html
https://ria.ru/20230424/indoneziya-1867359510.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Нефть
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России

Росстат не опубликовал данные о добыче нефти в России за первый квартал 2023 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в РФ: эта информация отсутствует в сводке о ситуации в промышленности за первый квартал.
Документ был опубликован в среду. В статистическом ведомстве никак не прокомментировали отсутствие данных о добыче нефти в публикации.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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В марте Росстат сообщал, что добыча нефти с учетом конденсата в России в феврале 2023 года снизилась на 8,5% по сравнению с январем - до 42,1 миллиона тонн, а среднесуточная добыча в баррелях выросла на 1,3% и составила 11,02 миллиона баррелей.
В феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Позднее сокращение было продлено до конца 2023 года.
Индонезия - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Нефть
 
 
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