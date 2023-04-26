https://ria.ru/20230426/neft-1867974746.html

Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России

Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России - РИА Новости, 26.04.2023

Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России

Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в РФ: эта информация отсутствует в сводке о ситуации в промышленности за первый квартал. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:18

2023-04-26T19:18

2023-04-26T19:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

нефть

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в РФ: эта информация отсутствует в сводке о ситуации в промышленности за первый квартал. Документ был опубликован в среду. В статистическом ведомстве никак не прокомментировали отсутствие данных о добыче нефти в публикации. В марте Росстат сообщал, что добыча нефти с учетом конденсата в России в феврале 2023 года снизилась на 8,5% по сравнению с январем - до 42,1 миллиона тонн, а среднесуточная добыча в баррелях выросла на 1,3% и составила 11,02 миллиона баррелей. В феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Позднее сокращение было продлено до конца 2023 года.

https://ria.ru/20230425/neft-1867613624.html

https://ria.ru/20230424/indoneziya-1867359510.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), нефть