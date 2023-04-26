https://ria.ru/20230426/nashestvie-1867798570.html
Объявлен список участников фестиваля "Нашествие-2023"
Объявлен список участников фестиваля "Нашествие-2023" - РИА Новости, 26.04.2023
Объявлен список участников фестиваля "Нашествие-2023"
Стал известен список всех участников "Нашествие-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального фестиваля. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:08
2023-04-26T11:08
2023-04-26T11:08
шоубиз
россия
калужская область
сектор газа
вячеслав бутусов
ольга кормухина
сергей галанин
чайф
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Стал известен список всех участников "Нашествие-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального фестиваля. На поле "Нашествия-2023", по данным организаторов, выступят: "Чайф", "Алиса", Вячеслав Бутусов и "Орден Славы", "Ария", Lumen, "Чиж & Co", 25/17, "Жуки", Ольга Кормухина и Алексей Белов, The Hatters, "Заточка", "Йорш", "Калинов Мост", "Мураками", "Пилот", Сергей Галанин, "Сурганова и Оркестр", "Музыканты золотого состава Сектор Газа и голос Юрия Хоя", 7Б, UMA2RMAN, "Эпидемия", Симфонический оркестр "Глобалис", "План Ломоносова", F.P.G, "Гран-Куражъ", "Джоконда", Nagart, "Торба-на-Круче", "Бахыт-Компот" и многие другие."Нашествие" в этом году пройдет четвертого, пятого и шестого августа в Калужской области. Гостей ждут музыка, театр, кино, историческая реконструкция. Последний раз фестиваль "Нашествие" проводился в июле 2019 года в Тверской области. Событие не состоялось в 2020 и 2021 годах из-за предписаний пандемии коронавируса. В 2022 году проведение фестиваля перенесли на лето 2023 года без объяснения причин.
https://ria.ru/20230418/nashestvie-1866044950.html
россия
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калужская область, сектор газа, вячеслав бутусов, ольга кормухина, сергей галанин, чайф, алиса, ария, рок-фестиваль "нашествие", знаменитости
Шоубиз, Россия, Калужская область, Сектор Газа, Вячеслав Бутусов, Ольга Кормухина, Сергей Галанин, Чайф, Алиса, Ария, Рок-фестиваль "Нашествие", Знаменитости
Объявлен список участников фестиваля "Нашествие-2023"
Стал известен список всех участников музыкального рок-фестиваля "Нашествие-2023"
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Стал известен список всех участников "Нашествие-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального фестиваля.
«
"В этом году на двух сценах крупнейшего в России музыкального фестиваля выступят более 100 известных музыкальных коллективов. Помимо легендарных музыкантов, на молодежную сцену фестиваля выйдут более 60 молодых исполнителей и рок-групп", – говорится в сообщении.
На поле "Нашествия-2023", по данным организаторов, выступят: "Чайф", "Алиса", Вячеслав Бутусов и "Орден Славы", "Ария", Lumen, "Чиж & Co", 25/17, "Жуки", Ольга Кормухина и Алексей Белов, The Hatters, "Заточка", "Йорш", "Калинов Мост", "Мураками", "Пилот", Сергей Галанин, "Сурганова и Оркестр", "Музыканты золотого состава Сектор Газа и голос Юрия Хоя", 7Б, UMA2RMAN, "Эпидемия", Симфонический оркестр "Глобалис", "План Ломоносова", F.P.G, "Гран-Куражъ", "Джоконда", Nagart, "Торба-на-Круче", "Бахыт-Компот" и многие другие.
"Нашествие" в этом году пройдет четвертого, пятого и шестого августа в Калужской области. Гостей ждут музыка, театр, кино, историческая реконструкция.
Последний раз фестиваль "Нашествие" проводился в июле 2019 года в Тверской области. Событие не состоялось в 2020 и 2021 годах из-за предписаний пандемии коронавируса.
В 2022 году проведение фестиваля перенесли на лето 2023 года без объяснения причин.
Объявлен хедлайнер "Нашествия-2023"