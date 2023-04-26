https://ria.ru/20230426/nashestvie-1867798570.html

Объявлен список участников фестиваля "Нашествие-2023"

Объявлен список участников фестиваля "Нашествие-2023" - РИА Новости, 26.04.2023

Объявлен список участников фестиваля "Нашествие-2023"

Стал известен список всех участников "Нашествие-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального фестиваля. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:08

2023-04-26T11:08

2023-04-26T11:08

шоубиз

россия

калужская область

сектор газа

вячеслав бутусов

ольга кормухина

сергей галанин

чайф

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Стал известен список всех участников "Нашествие-2023", сообщили РИА Новости в пресс-службе музыкального фестиваля. На поле "Нашествия-2023", по данным организаторов, выступят: "Чайф", "Алиса", Вячеслав Бутусов и "Орден Славы", "Ария", Lumen, "Чиж & Co", 25/17, "Жуки", Ольга Кормухина и Алексей Белов, The Hatters, "Заточка", "Йорш", "Калинов Мост", "Мураками", "Пилот", Сергей Галанин, "Сурганова и Оркестр", "Музыканты золотого состава Сектор Газа и голос Юрия Хоя", 7Б, UMA2RMAN, "Эпидемия", Симфонический оркестр "Глобалис", "План Ломоносова", F.P.G, "Гран-Куражъ", "Джоконда", Nagart, "Торба-на-Круче", "Бахыт-Компот" и многие другие."Нашествие" в этом году пройдет четвертого, пятого и шестого августа в Калужской области. Гостей ждут музыка, театр, кино, историческая реконструкция. Последний раз фестиваль "Нашествие" проводился в июле 2019 года в Тверской области. Событие не состоялось в 2020 и 2021 годах из-за предписаний пандемии коронавируса. В 2022 году проведение фестиваля перенесли на лето 2023 года без объяснения причин.

https://ria.ru/20230418/nashestvie-1866044950.html

россия

калужская область

сектор газа

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Александра Липатова

Александра Липатова

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Александра Липатова

россия, калужская область, сектор газа, вячеслав бутусов, ольга кормухина, сергей галанин, чайф, алиса, ария, рок-фестиваль "нашествие", знаменитости