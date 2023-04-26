Рейтинг@Mail.ru
Финансист объяснил, кому придется заплатить новый налог на вклады - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/nalog-1867751865.html
Финансист объяснил, кому придется заплатить новый налог на вклады
Финансист объяснил, кому придется заплатить новый налог на вклады - РИА Новости, 26.04.2023
Финансист объяснил, кому придется заплатить новый налог на вклады
Налог на доходы с депозитов за 2023 год коснется не всех вкладчиков, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T01:16
2023-04-26T01:16
экономика
рэу имени г. в. плеханова
налоги
вклады
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_2f1c11c5528b728930503b25b91eb3cd.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Налог на доходы с депозитов за 2023 год коснется не всех вкладчиков, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.С 1 января этого года введен следующий порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках: процентные доходы по ним уменьшаются на сумму процентов, равную умножению одного миллиона рублей на максимальное значение ставки Банка России на первое число месяца в течение года.Например, есть депозит на сумму 1,4 миллиона рублей под десять процентов годовых. По нему начислены проценты в 140 тысяч рублей. Максимальный размер ключевой ставки в этом году составил 7,5 процента. Следовательно, налогом не облагается 75 тысяч рублей. С остальной суммы придется заплатить налог по ставке 13 процентов — это 8 450 рублей.Не стоит забывать, что по НДФЛ действует прогрессивная шкала: совокупный доход более пяти миллионов рублей в год облагается по повышенной ставке 15 процентов. Сумму к оплате налоговый орган рассчитает самостоятельно и пришлет гражданину уведомление до 1 декабря 2024 года, заключил Ахмадеев.
https://ria.ru/20230321/nalog-1859337345.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_e0f12cb28d2ff9d2af687ffb1f0178fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рэу имени г. в. плеханова, налоги, вклады, россия
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Налоги, Вклады, Россия
Финансист объяснил, кому придется заплатить новый налог на вклады

Доцент РЭУ Ахмадеев: налог на доходы с депозитов за 2023 год коснется не всех вкладчиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Налог на доходы с депозитов за 2023 год коснется не всех вкладчиков, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.
С 1 января этого года введен следующий порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках: процентные доходы по ним уменьшаются на сумму процентов, равную умножению одного миллиона рублей на максимальное значение ставки Банка России на первое число месяца в течение года.
Например, есть депозит на сумму 1,4 миллиона рублей под десять процентов годовых. По нему начислены проценты в 140 тысяч рублей. Максимальный размер ключевой ставки в этом году составил 7,5 процента. Следовательно, налогом не облагается 75 тысяч рублей. С остальной суммы придется заплатить налог по ставке 13 процентов — это 8 450 рублей.
Не стоит забывать, что по НДФЛ действует прогрессивная шкала: совокупный доход более пяти миллионов рублей в год облагается по повышенной ставке 15 процентов. Сумму к оплате налоговый орган рассчитает самостоятельно и пришлет гражданину уведомление до 1 декабря 2024 года, заключил Ахмадеев.
Мобильное приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Налог на доход от вложений заплатят не более десяти процентов вкладчиков
21 марта, 03:03
 
ЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановаНалогиВкладыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала