https://ria.ru/20230426/nalog-1867751865.html
Финансист объяснил, кому придется заплатить новый налог на вклады
Финансист объяснил, кому придется заплатить новый налог на вклады - РИА Новости, 26.04.2023
Финансист объяснил, кому придется заплатить новый налог на вклады
Налог на доходы с депозитов за 2023 год коснется не всех вкладчиков, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T01:16
2023-04-26T01:16
2023-04-26T01:16
экономика
рэу имени г. в. плеханова
налоги
вклады
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Налог на доходы с депозитов за 2023 год коснется не всех вкладчиков, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.С 1 января этого года введен следующий порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках: процентные доходы по ним уменьшаются на сумму процентов, равную умножению одного миллиона рублей на максимальное значение ставки Банка России на первое число месяца в течение года.Например, есть депозит на сумму 1,4 миллиона рублей под десять процентов годовых. По нему начислены проценты в 140 тысяч рублей. Максимальный размер ключевой ставки в этом году составил 7,5 процента. Следовательно, налогом не облагается 75 тысяч рублей. С остальной суммы придется заплатить налог по ставке 13 процентов — это 8 450 рублей.Не стоит забывать, что по НДФЛ действует прогрессивная шкала: совокупный доход более пяти миллионов рублей в год облагается по повышенной ставке 15 процентов. Сумму к оплате налоговый орган рассчитает самостоятельно и пришлет гражданину уведомление до 1 декабря 2024 года, заключил Ахмадеев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рэу имени г. в. плеханова, налоги, вклады, россия
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Налоги, Вклады, Россия
Финансист объяснил, кому придется заплатить новый налог на вклады
Доцент РЭУ Ахмадеев: налог на доходы с депозитов за 2023 год коснется не всех вкладчиков
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Налог на доходы с депозитов за 2023 год коснется не всех вкладчиков, рассказал
агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.
С 1 января этого года введен следующий порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках: процентные доходы по ним уменьшаются на сумму процентов, равную умножению одного миллиона рублей на максимальное значение ставки Банка России на первое число месяца в течение года.
Например, есть депозит на сумму 1,4 миллиона рублей под десять процентов годовых. По нему начислены проценты в 140 тысяч рублей. Максимальный размер ключевой ставки в этом году составил 7,5 процента. Следовательно, налогом не облагается 75 тысяч рублей. С остальной суммы придется заплатить налог по ставке 13 процентов — это 8 450 рублей.
Не стоит забывать, что по НДФЛ действует прогрессивная шкала: совокупный доход более пяти миллионов рублей в год облагается по повышенной ставке 15 процентов. Сумму к оплате налоговый орган рассчитает самостоятельно и пришлет гражданину уведомление до 1 декабря 2024 года, заключил Ахмадеев.
Налог на доход от вложений заплатят не более десяти процентов вкладчиков