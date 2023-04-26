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Французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных - РИА Новости, 26.04.2023
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12:35 26.04.2023 (обновлено: 16:42 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/naemnik-1867831227.html
Французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных
Французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных - РИА Новости, 26.04.2023
Французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных
Французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:35
2023-04-26T16:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
франция
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.Как уточнили в ведомстве, один из боевиков опубликовал фото расстрела в упор троих российских пленных.По данным СК, французские наемники участвовали в боях на стороне Киева в составе полка "Азов"* и 92-й бригады ВСУ.В интернете не раз публиковали видео расправы или издевательств над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских бойцов, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также в Сеть попали кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК.Как рассказали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны ВСУ. Кроме того, Украина не возбуждает уголовных дел против своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на задокументированность нескольких казней, отмечал глава Управления Верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.В апреле прошлого года Минобороны сообщало об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Киева. По имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Украины состоят бойцы Французского легиона. В ноябре минувшего года российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230419/pytki-1866321656.html
https://ria.ru/20220628/obvinenie-1798615713.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, франция, украина
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Франция, Украина
Французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных

СК расследует расстрел французскими наемниками российских военнопленных на Украине

© AFP 2023 / Oleksandr GimanovВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / Oleksandr Gimanov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.
«

"Следователи СК России будут расследовать преступления французских наемников в отношении российских военнопленных. <...> Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, один из боевиков опубликовал фото расстрела в упор троих российских пленных.
По данным СК, французские наемники участвовали в боях на стороне Киева в составе полка "Азов"* и 92-й бригады ВСУ.
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В интернете не раз публиковали видео расправы или издевательств над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских бойцов, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также в Сеть попали кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК.
Как рассказали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
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В апреле прошлого года Минобороны сообщало об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Киева. По имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны Украины состоят бойцы Французского легиона. В ноябре минувшего года российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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