https://ria.ru/20230426/moskva-1867791114.html
Овчинский: в ОЭЗ Москвы начали создание спецматериалов для микроэлектроники
Овчинский: в ОЭЗ Москвы начали создание спецматериалов для микроэлектроники - РИА Новости, 26.04.2023
Овчинский: в ОЭЗ Москвы начали создание спецматериалов для микроэлектроники
Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ), имеющий статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", занялся разработкой фоторезистов –... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:18
2023-04-26T10:18
2023-04-26T10:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
россия
владислав овчинский
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ), имеющий статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", занялся разработкой фоторезистов – литографических материалов для электронной промышленности, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Более половины всей продукции, выпускаемой в ОЭЗ, приходится на микроэлектронику. В кластер микроэлектроники входит и компания "НИИМЭ", которая планирует наладить производство отечественных фоторезистов, востребованных при выпуске интегральных микросхем. Потребителями продукции станут российские производители микроэлектроники", - указал глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Фоторезист – светочувствительный полимерный материал, который наносят на кремниевую пластину в ходе процесса фотолитографии. С его помощью на поверхности обрабатываемой детали формируются выделенные участки – "окна" – для дальнейшего травления или легирования поверхности. Эта технология является основной в производстве интегральных микросхем.НИИМЭ по программе импортозамещения занимается разработками и анализом высокочистых химических реактивов для отечественной промышленности. В 2021 году при институте была создана единственная в России физико-химическая аналитическая лаборатория мирового уровня для проведения исследований в области контроля качества технологических сред. Сегодня лаборатория участвует во всех опытно-конструкторских работах по созданию химреактивов требуемого качества и методик анализа соответствия качества высокочистых материалов.
https://ria.ru/20230414/moskva-1865239883.html
https://ria.ru/20230330/moskva-1861761317.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, россия, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Россия, Владислав Овчинский
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ), имеющий статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", занялся разработкой фоторезистов – литографических материалов для электронной промышленности, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Более половины всей продукции, выпускаемой в ОЭЗ, приходится на микроэлектронику. В кластер микроэлектроники входит и компания "НИИМЭ", которая планирует наладить производство отечественных фоторезистов, востребованных при выпуске интегральных микросхем. Потребителями продукции станут российские производители микроэлектроники", - указал глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали систему для маркировки оконных изделий
Фоторезист – светочувствительный полимерный материал, который наносят на кремниевую пластину в ходе процесса фотолитографии. С его помощью на поверхности обрабатываемой детали формируются выделенные участки – "окна" – для дальнейшего травления или легирования поверхности. Эта технология является основной в производстве интегральных микросхем.
НИИМЭ по программе импортозамещения занимается разработками и анализом высокочистых химических реактивов для отечественной промышленности. В 2021 году при институте была создана единственная в России
физико-химическая аналитическая лаборатория мирового уровня для проведения исследований в области контроля качества технологических сред. Сегодня лаборатория участвует во всех опытно-конструкторских работах по созданию химреактивов требуемого качества и методик анализа соответствия качества высокочистых материалов.
Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы начала выпуск оборудования отбора проб