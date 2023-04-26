https://ria.ru/20230426/moskva-1867604431.html
Эксперты: зеленые облигации Москвы станут популярным инструментом вложений
Эксперты: зеленые облигации Москвы станут популярным инструментом вложений - РИА Новости, 26.04.2023
Эксперты: зеленые облигации Москвы станут популярным инструментом вложений
Выпускаемые столичными властями зелёные облигации позволят привлечь население к реализации экологичных инфраструктурных проектов в Москве, а также дадут... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:48
2023-04-26T13:48
2023-04-26T13:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867607434_0:154:3071:1882_1920x0_80_0_0_ff62830b2d99c3b23062cc9f86fc24d3.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Выпускаемые столичными властями зелёные облигации позволят привлечь население к реализации экологичных инфраструктурных проектов в Москве, а также дадут гражданам доходный и низкорисковый инструмент для вложений, считают эксперты.Ранее вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в конце мая город начнет размещение зелёных облигаций, которые смогут купить только физические лица. Срок обращения - 2 года, выплата купона – ежеквартально. Средства от размещения планируется направить на проект по дальнейшей замене дизельных автобусов на электробусы.Член комитета по инновационным технологиям и устойчивому развитию бизнеса МРО "Деловая Россия" Алексей Хижняк считает, что ввод в общественный оборот зелёных облигаций Москвы, с одной стороны, поможет заложить москвичам основы ответственного экологичного финансирования, а с другой - привлечет в реальный сектор денежные средства, которые многие граждане не желают вкладывать в низкоприбыльные банковские депозиты."Таким образом, московские зелёные облигации должны стать низкорисковым инструментом, достаточно популярным, с хорошей доходностью, обеспеченной городом для своих жителей", - сказал РИА Новости Хижняк.Он пояснил, что, выпуская зелёные облигации, эмитент берет на себя обязательства использовать денежные средства инвесторов исключительно на экологически ответственные проекты, заранее указывая перечень возможных направлений использования."Поэтому такие облигации несут очень важный социальный подтекст, в некотором роде миссию: они выпускаются для финансирования конкретных проектов, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду", - заключил представитель "Деловой России".В свою очередь, независимый экономист Андрей Бархота назвал выпуск зелёных облигаций Москвы знаковым событием в масштабах всей страны и эффективным способом участия населения в жизни столицы в части реализации важнейших инфраструктурных инициатив.
https://ria.ru/20230423/vdnkh-1867164272.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867607434_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_6329733126410a03aa82d54d37a4a4f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости
. Выпускаемые столичными властями зелёные облигации
позволят привлечь население к реализации экологичных инфраструктурных проектов в Москве, а также дадут гражданам доходный и низкорисковый инструмент для вложений, считают эксперты.
Ранее вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил
, что в конце мая город начнет размещение зелёных облигаций, которые смогут купить только физические лица. Срок обращения - 2 года, выплата купона – ежеквартально. Средства от размещения планируется направить на проект по дальнейшей замене дизельных автобусов на электробусы.
Член комитета по инновационным технологиям и устойчивому развитию бизнеса МРО "Деловая Россия" Алексей Хижняк считает, что ввод в общественный оборот зелёных облигаций Москвы, с одной стороны, поможет заложить москвичам основы ответственного экологичного финансирования, а с другой - привлечет в реальный сектор денежные средства, которые многие граждане не желают вкладывать в низкоприбыльные банковские депозиты.
"Таким образом, московские зелёные облигации должны стать низкорисковым инструментом, достаточно популярным, с хорошей доходностью, обеспеченной городом для своих жителей", - сказал РИА Новости Хижняк.
На территории ВДНХ в Москве этой весной распустятся более миллиона цветов
Он пояснил, что, выпуская зелёные облигации, эмитент берет на себя обязательства использовать денежные средства инвесторов исключительно на экологически ответственные проекты, заранее указывая перечень возможных направлений использования.
"Поэтому такие облигации несут очень важный социальный подтекст, в некотором роде миссию: они выпускаются для финансирования конкретных проектов, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду", - заключил представитель "Деловой России".
В свою очередь, независимый экономист Андрей Бархота назвал выпуск зелёных облигаций Москвы знаковым событием в масштабах всей страны и эффективным способом участия населения в жизни столицы в части реализации важнейших инфраструктурных инициатив.
«
"Зелёный выпуск позволит обеспечить долгосрочные источники финансирования ключевых проектов столицы на новом уровне эффективности и с учётом современных экологических стандартов. Для граждан же вложения в такие облигации - способ выгодных инвестиций на фоне поиска альтернативных финансовых инструментов с высоким уровнем надёжности. Кредитный рейтинг эмитента и бумаг может быть оценен близко к суверенному", - сказал агентству экономист.