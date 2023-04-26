https://ria.ru/20230426/moshenniki-1867986151.html

До 80 процентов мошеннических звонков в Россию совершается через WhatsApp

До 80 процентов мошеннических звонков в Россию совершается через WhatsApp - РИА Новости, 26.04.2023

До 80 процентов мошеннических звонков в Россию совершается через WhatsApp

Количество мошеннических звонков, которые идут по мобильному телефону в России, в разы снизилось, при этом порядка 70-80% таких вызовов в стране сейчас... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T20:32

2023-04-26T20:32

2023-04-26T20:32

общество

технологии

россия

максут шадаев

whatsapp inc.

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Количество мошеннических звонков, которые идут по мобильному телефону в России, в разы снизилось, при этом порядка 70-80% таких вызовов в стране сейчас происходят через WhatsApp, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. По мнению министра, в сфере борьбы с подменой номеров уже есть вся регуляторика. "200 дел, насколько я знаю, административных возбуждено в отношении операторов, которые пропускают трафик с подменных номеров. Работа идёт, результат мы её видим", - отметил Шадаев. Ведомство также договорилось с операторами про определенную конструкцию, по борьбе со спам-звонками. "Здесь тоже мы считаем, что в этом году будет значимый прогресс. Спам-звонки, не мошеннические, а если кто-то звонит с рекламой. Они тоже будут у нас отрегулированы, и таких звонков станет на порядок меньше", - добавил министр. Роскомнадзор в конце декабря запустил первую очередь системы "Антифрод", которая позволяет усиливать контроль за телефонными вызовами и выявлять подменные номера. В середине РКН сообщил, что система предотвратила 135 миллионов мошеннических звонков. "Антифрод" работает следующим образом: операторы связи подключаются к системе, при поступлении звонка оператор автоматически запрашивает у системы данные, что абонент произвел вызов, и если вызов реальный и номер не изменен, то устанавливается верифицированное соединение, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20230426/moshenniki-1867886026.html

https://ria.ru/20230407/moshennichestvo-1863658326.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, максут шадаев, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)