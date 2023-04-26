Мошенник через "Госуслуги" записал инвалида добровольцем для участия в СВО
Мошенник записал сахалинца добровольцем на СВО через взломанный аккаунт на "Госуслугах"
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр – РИА Новости. Мошенник, представившись сотрудником портала госуслуг, взломал аккаунт сахалинского инвалида и записал его добровольцем для участия в спецоперации, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
«
"Пятидесятилетнему жителю областного центра в мессенджере позвонил неизвестный, представился сотрудником госуслуг и сообщил, что его персональные данные были взломаны. В процессе разговора аферист спрашивал, где заявитель хранит свои денежные средства, якобы для безопасности, чтоб ими не воспользовались мошенники. Затем звонивший мужчине прислал смс-сообщение и попросил, продиктовать цифры, что заявитель и сделал", - говорится в сообщении ведомства.
Через три дня мужчина обнаружил в личном кабинете в приложение "Госуслуги" информацию о том, что он записан добровольцем на спецоперацию, а также нецензурные высказывания.
"Заявитель на СВО добровольцем не записывался, так как является инвалидом. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации", - отметила пресс-служба сахалинского УМВД.