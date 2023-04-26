https://ria.ru/20230426/moshennik-1867757000.html

Мошенник через "Госуслуги" записал инвалида добровольцем для участия в СВО

Мошенник через "Госуслуги" записал инвалида добровольцем для участия в СВО - РИА Новости, 26.04.2023

Мошенник через "Госуслуги" записал инвалида добровольцем для участия в СВО

Мошенник, представившись сотрудником портала госуслуг, взломал аккаунт сахалинского инвалида и записал его добровольцем для участия в спецоперации, сообщила... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T02:51

2023-04-26T02:51

2023-04-26T05:34

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694422_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_16405b0c3c69f98eac2c7e74aa2d306b.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр – РИА Новости. Мошенник, представившись сотрудником портала госуслуг, взломал аккаунт сахалинского инвалида и записал его добровольцем для участия в спецоперации, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. Через три дня мужчина обнаружил в личном кабинете в приложение "Госуслуги" информацию о том, что он записан добровольцем на спецоперацию, а также нецензурные высказывания."Заявитель на СВО добровольцем не записывался, так как является инвалидом. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации", - отметила пресс-служба сахалинского УМВД.

https://radiosputnik.ria.ru/20230425/oskorblenie-1867680757.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия