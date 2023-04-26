https://ria.ru/20230426/moldaviya-1867827306.html

Молдавия попросила Израиль рассмотреть вопрос об экстрадиции Шора

Молдавия попросила Израиль рассмотреть вопрос об экстрадиции Шора - РИА Новости, 26.04.2023

Молдавия попросила Израиль рассмотреть вопрос об экстрадиции Шора

Молдавия направила властям Израиля просьбу срочно рассмотреть запрос об экстрадиции осужденного на 15 лет лидера оппозиционной партии "Шор" Илана Шора, заявила... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:21

2023-04-26T12:21

2023-04-26T12:21

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израиль

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илан шор

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banca de economii

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КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Молдавия направила властям Израиля просьбу срочно рассмотреть запрос об экстрадиции осужденного на 15 лет лидера оппозиционной партии "Шор" Илана Шора, заявила министр юстиции республики Вероника Михайлов-Морару. Президент Молдавии Майя Санду сообщила 13 апреля, что судьи Апелляционной палаты приговорили Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. "Как только стало известно решение Апелляционного суда о применяемом наказании, мы связались с израильскими властями, обновили статус Илана Шора по этому делу и попросили срочного рассмотрения запроса об экстрадиции. У нас нет ответа, касающегося нашего срочного запроса. Ждем ответа израильских властей", - заявила Михайлов-Морару в эфире телеканала RliveTV. По ее словам, сотрудники Антикоррупционной прокуратуры изучили прецеденты и установили, что были случаи, когда Израиль давал согласие на то, чтобы человек отбывал наказание на территории другого государства, хотя имел израильское гражданство. Власти Молдавии неоднократно обсуждали с руководством Израиля возможность экстрадиции Шора на родину. По словам израильской стороны, после вынесения окончательного приговора обвиняемому они примут решение, будет ли Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле. Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся. Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20230419/shor-1866437729.html

https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867389130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, израиль, кишинев, владимир плахотнюк, илан шор, майя санду, banca de economii