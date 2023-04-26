https://ria.ru/20230426/mkkk-1867781797.html

МККК не намерен эвакуировать сотрудников из Судана

МККК не намерен эвакуировать сотрудников из Судана - РИА Новости, 26.04.2023

МККК не намерен эвакуировать сотрудников из Судана

МККК не намерен эвакуировать своих сотрудников из Судана на фоне продолжающихся столкновений, несмотря на невозможность поддерживать регулярную связь с ними,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T09:35

2023-04-26T09:35

2023-04-26T09:35

столкновения в хартуме

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

судан

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. МККК не намерен эвакуировать своих сотрудников из Судана на фоне продолжающихся столкновений, несмотря на невозможность поддерживать регулярную связь с ними, заявила РИА Новости официальный представитель МККК на Ближнем Востоке Иман Трабелси. "Мы не эвакуировали из Судана наши бригады, в том числе международные - состоящие из граждан иностранных государств. Они все еще находятся там, поскольку мы верим, что наша роль - максимально быстро прийти на помощь", - сказала она. "Некоторые бригады МККК были вывезены из городов, где столкновения принимают все более ожесточенный характер, в соседние районы. Однако мы не эвакуировали свои бригады из Судана и не намерены это делать", - уточнила представитель МККК. По словам Трабелси, значительная часть работающих в стране сотрудников организации - суданцы, которые в сложившихся условиях "страдают точно так же, как и остальные местные жители". "Сегодня мы не можем поддерживать сколь-нибудь удовлетворительную связь с нашей командой в Судане", - заявила она. По данным представителя МККК, многие местные жители, заблокированные в охваченных столкновениями районах, остаются без питьевой воды, еды, электричества и какой-либо врачебной помощи. "Возможность добраться до больниц очень ограничена, масштаб столкновений растет, местные жители не могут свободно передвигаться и добраться до безопасных городов", - рассказала она. Различные медицинские организации, в свою очередь, не могут оказывать полноценную помощь пациентам в условиях, когда "практически не осталось запасов основных медицинских средств… или возможности их пополнить". Так, МККК не смог доставить в Хартум дополнительные партии медицинских средств, при том что ситуация с врачебной помощью в городе предельно сложная. "Многие больницы приостановили работу из-за отсутствия лекарств и других необходимых средств, а также из-за отсутствия персонала - врачи и другие сотрудники не могут доехать до места работы. Некоторые учреждения временно прекратили работу из-за отсутствия воды и электричества", - рассказала она. В этих условиях необходимо в первую очередь добиться гуманитарного перемирия, заявила Трабелси. "Приоритетная задача - получить согласие сторон на гуманитарное перемирие… Это единственный способ, который позволит международным организациям, МККК и его партнерам оказать необходимую помощь", - сказала она. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявляли о готовности держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения.

https://ria.ru/20230426/sudan-1867754615.html

https://ria.ru/20230425/laboratoriya-1867595128.html

судан

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

столкновения в хартуме, в мире, международный комитет красного креста (мккк), судан