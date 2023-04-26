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Мишустин рассказал, что у него есть наставник - РИА Новости, 26.04.2023
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11:29 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/mishustin-1867811191.html
Мишустин рассказал, что у него есть наставник
Мишустин рассказал, что у него есть наставник - РИА Новости, 26.04.2023
Мишустин рассказал, что у него есть наставник
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал молодежи, как важно иметь наставника, с которым в любое время можно посоветоваться, и отметил, что у него такой... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:29
2023-04-26T11:29
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал молодежи, как важно иметь наставника, с которым в любое время можно посоветоваться, и отметил, что у него такой наставник есть. "Очень важно иметь наставника, которому можно позвонить в любой момент, посоветоваться. Его поддержка помогает в самых сложных ситуациях. И у меня такой наставник есть", - сказал Мишустин в своём выступлении на марафоне "Знание".
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, что у него есть наставник

Мишустин рассказал, что у него есть наставник, которому можно позвонить в любой момент

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал молодежи, как важно иметь наставника, с которым в любое время можно посоветоваться, и отметил, что у него такой наставник есть.
"Очень важно иметь наставника, которому можно позвонить в любой момент, посоветоваться. Его поддержка помогает в самых сложных ситуациях. И у меня такой наставник есть", - сказал Мишустин в своём выступлении на марафоне "Знание".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит лекцию в рамках федерального просветительского марафона Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Мишустин назвал, что для него является самой большой ценностью
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