https://ria.ru/20230426/mishustin-1867811191.html

Мишустин рассказал, что у него есть наставник

Мишустин рассказал, что у него есть наставник - РИА Новости, 26.04.2023

Мишустин рассказал, что у него есть наставник

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал молодежи, как важно иметь наставника, с которым в любое время можно посоветоваться, и отметил, что у него такой... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:29

2023-04-26T11:29

2023-04-26T11:29

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал молодежи, как важно иметь наставника, с которым в любое время можно посоветоваться, и отметил, что у него такой наставник есть. "Очень важно иметь наставника, которому можно позвонить в любой момент, посоветоваться. Его поддержка помогает в самых сложных ситуациях. И у меня такой наставник есть", - сказал Мишустин в своём выступлении на марафоне "Знание".

https://ria.ru/20230426/mishustin-1867806175.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин