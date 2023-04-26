https://ria.ru/20230426/mintsifry-1867768428.html

Минцифры организует общественное обсуждение стратегии отрасли связи

Минцифры организует общественное обсуждение стратегии отрасли связи - РИА Новости, 26.04.2023

Минцифры организует общественное обсуждение стратегии отрасли связи

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России до 1 июня организовать общественное обсуждение проекта стратегии развития отрасли связи до 2035 года, РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T07:46

2023-04-26T07:46

2023-04-26T07:46

экономика

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России до 1 июня организовать общественное обсуждение проекта стратегии развития отрасли связи до 2035 года, сам же проект до конца мая должен быть представлен в правительство, говорится в сообщении аппарата Чернышенко. В конце февраля вице-премьер заявлял, что правительство РФ в этом году разработает и утвердит стратегию развития отрасли связи до 2035 года. Позднее он отметил, что она должна быть утверждена не позднее июня-июля. "Разработка стратегии отрасли связи идет по поручению президента России Владимира Путина. До конца мая проект должен быть представлен в правительство России. Минцифры необходимо до середины мая выработать общее целеполагание с численными измеримыми SMART-метриками. Важно по каждому направлению определить показатели по достижению технологического суверенитета. До 1 июня прошу Минцифры организовать общественное обсуждение проекта стратегии отрасли связи", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что вице-премьер поручил Минцифры, Минфину и Минэкономразвития рассмотреть предложения по финансовому обеспечению реализации стратегии отрасли связи. Среди основных целей были определены: обретение контроля над инфраструктурой связи России, достаточного для обеспечения национального суверенитета и устойчивого развития страны, а также развитие конкурентоспособных, современных и качественных услуг связи для граждан, бизнеса и госорганов. "Из целей вытекает 15 стратегических задач. На следующем этапе работа будет продолжена в сторону проработки уже конкретных мероприятий. Мы также собрали более 70 предложений в рамках группы по нормативному регулированию, структурируем их. Рабочая группа по финансам будет работать не столько с текстом стратегии, сколько с проектом плана мероприятий по ее реализации, будет конкретизировать положение стратегии. Отдельные мероприятия, скорей всего, потребуют государственного финансирования", - добавил замглавы Минцифры Дмитрий Ким.

https://ria.ru/20230425/soft-1867515088.html

https://ria.ru/20230420/mintsifry-1866760544.html

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экономика, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)