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Минцифры организует общественное обсуждение стратегии отрасли связи - РИА Новости, 26.04.2023
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07:46 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/mintsifry-1867768428.html
Минцифры организует общественное обсуждение стратегии отрасли связи
Минцифры организует общественное обсуждение стратегии отрасли связи - РИА Новости, 26.04.2023
Минцифры организует общественное обсуждение стратегии отрасли связи
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России до 1 июня организовать общественное обсуждение проекта стратегии развития отрасли связи до 2035 года, РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T07:46
2023-04-26T07:46
экономика
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России до 1 июня организовать общественное обсуждение проекта стратегии развития отрасли связи до 2035 года, сам же проект до конца мая должен быть представлен в правительство, говорится в сообщении аппарата Чернышенко. В конце февраля вице-премьер заявлял, что правительство РФ в этом году разработает и утвердит стратегию развития отрасли связи до 2035 года. Позднее он отметил, что она должна быть утверждена не позднее июня-июля. "Разработка стратегии отрасли связи идет по поручению президента России Владимира Путина. До конца мая проект должен быть представлен в правительство России. Минцифры необходимо до середины мая выработать общее целеполагание с численными измеримыми SMART-метриками. Важно по каждому направлению определить показатели по достижению технологического суверенитета. До 1 июня прошу Минцифры организовать общественное обсуждение проекта стратегии отрасли связи", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что вице-премьер поручил Минцифры, Минфину и Минэкономразвития рассмотреть предложения по финансовому обеспечению реализации стратегии отрасли связи. Среди основных целей были определены: обретение контроля над инфраструктурой связи России, достаточного для обеспечения национального суверенитета и устойчивого развития страны, а также развитие конкурентоспособных, современных и качественных услуг связи для граждан, бизнеса и госорганов. "Из целей вытекает 15 стратегических задач. На следующем этапе работа будет продолжена в сторону проработки уже конкретных мероприятий. Мы также собрали более 70 предложений в рамках группы по нормативному регулированию, структурируем их. Рабочая группа по финансам будет работать не столько с текстом стратегии, сколько с проектом плана мероприятий по ее реализации, будет конкретизировать положение стратегии. Отдельные мероприятия, скорей всего, потребуют государственного финансирования", - добавил замглавы Минцифры Дмитрий Ким.
https://ria.ru/20230425/soft-1867515088.html
https://ria.ru/20230420/mintsifry-1866760544.html
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экономика, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минцифры организует общественное обсуждение стратегии отрасли связи

Минцифры до 1 июня организует общественное обсуждение проекта стратегии отрасли связи

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России до 1 июня организовать общественное обсуждение проекта стратегии развития отрасли связи до 2035 года, сам же проект до конца мая должен быть представлен в правительство, говорится в сообщении аппарата Чернышенко.
В конце февраля вице-премьер заявлял, что правительство РФ в этом году разработает и утвердит стратегию развития отрасли связи до 2035 года. Позднее он отметил, что она должна быть утверждена не позднее июня-июля.
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"Разработка стратегии отрасли связи идет по поручению президента России Владимира Путина. До конца мая проект должен быть представлен в правительство России. Минцифры необходимо до середины мая выработать общее целеполагание с численными измеримыми SMART-метриками. Важно по каждому направлению определить показатели по достижению технологического суверенитета. До 1 июня прошу Минцифры организовать общественное обсуждение проекта стратегии отрасли связи", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что вице-премьер поручил Минцифры, Минфину и Минэкономразвития рассмотреть предложения по финансовому обеспечению реализации стратегии отрасли связи. Среди основных целей были определены: обретение контроля над инфраструктурой связи России, достаточного для обеспечения национального суверенитета и устойчивого развития страны, а также развитие конкурентоспособных, современных и качественных услуг связи для граждан, бизнеса и госорганов.
"Из целей вытекает 15 стратегических задач. На следующем этапе работа будет продолжена в сторону проработки уже конкретных мероприятий. Мы также собрали более 70 предложений в рамках группы по нормативному регулированию, структурируем их. Рабочая группа по финансам будет работать не столько с текстом стратегии, сколько с проектом плана мероприятий по ее реализации, будет конкретизировать положение стратегии. Отдельные мероприятия, скорей всего, потребуют государственного финансирования", - добавил замглавы Минцифры Дмитрий Ким.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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