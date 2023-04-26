https://ria.ru/20230426/mig-31-1867976638.html

Истребитель-перехватчик МиГ-31: тактико-технические характеристики

Истребитель-перехватчик МиГ-31: тактико-технические характеристики - РИА Новости, 26.04.2023

Истребитель-перехватчик МиГ-31: тактико-технические характеристики

МиГ-31 – двухместный истребитель-перехватчик, первый в СССР истребитель четвертого поколения. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:29

2023-04-26T19:29

2023-04-26T19:29

справки

ссср

россия

миг-31

пво

пво вс россии

объединенная система пво снг

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МиГ-31 – двухместный истребитель-перехватчик, первый в СССР истребитель четвертого поколения. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах в передней и задней полусферах в свободном пространстве и на фоне земли в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при использовании противником средств активного и пассивного противодействия. Исследования в рамках программы разработки тяжелого барражирующего перехватчика, способного обнаруживать и поражать цели на фоне земной поверхности в диапазоне высот от 100 метров до 30 километров начались в середине 1960-х годов в ОКБ Микояна (ныне в составе Объединенной авиастроительной корпорации). Работы по созданию истребителя-перехватчика стали проводиться в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 24 мая 1968 года. К будущему самолету предъявлялись требования поражения широкой номенклатуры воздушных целей, летящих на больших и малых высотах, а также на фоне земли, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником маневра и активного противодействия.Полномасштабное проектирование самолета началось в 1972 году. Истребитель строился по схеме самолета МиГ-25П, но имел экипаж из двух человек – летчика и штурмана-оператора, размещавшихся по схеме "тандем". Первый опытный самолет был изготовлен весной 1975 года, 16 сентября на нем был совершен первый полет. Государственные испытания полностью завершились осенью 1980 года, когда первые серийные самолеты уже начали поступать в строевые части авиации войск противовоздушной обороны (ПВО). Самолет МиГ-31 официально был принят на вооружение авиации ПВО в 1981 году. Всего было построено более 500 самолетов МиГ-31 различных модификаций, серийное производство которых прекратилось в 1994 году. В начале 1990-х годов на базе серийного МиГ-31 был создан специальный экспортный вариант МиГ-31Э (самолет имеет упрощенный состав бортового радиоэлектронного оборудования). На серийном МиГ-31 были установлены 22 рекорда, а 19 из них стали высшими мировыми достижениями, что подтверждено дипломами Международной авиационной федерации (FAI). Истребитель-перехватчик МиГ-31 состоит на вооружении России и Казахстана. Он неоднократно участвовал в ряде международных авиационных выставок и салонов в разных странах.По компоновочной схеме МиГ-31 близок к самолету МиГ-25П и представляет собой выполненный по нормальной аэродинамической схеме цельнометаллический высокоплан, с трапециевидным крылом, двухкилевым вертикальным и цельноповоротным горизонтальным оперением, двумя двухконтурными турбореактивными с форсажной камерой двигателями в хвостовой части фюзеляжа и трехопорным убираемым шасси.Планер самолета изготовлен на 50% из нержавеющей стали, 16% – титана, 33% – из алюминиевых сплавов и одного процента – других конструкционных материалов. За счет этого была снижена его масса.Экипаж – летчик и штурман – размещается в двухместной кабине на катапультных креслах. Фонарь кабины имеет две откидывающиеся вверх-назад створки.Основу системы управления вооружением самолета составляет радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой РП-31 Н007 "Заслон", имеющая дальность обнаружения воздушных целей типа "истребитель" до 180 километров. Дальность автоматического сопровождения – 120 километров.Дополнительным средством обнаружения воздушных целей является теплопеленгатор 8ТК, размещенный под носовой частью фюзеляжа. Он сопряжен с РЛС и предназначен для скрытного (пассивного) обзора воздушного пространства, а также для выдачи целеуказания ракетам с тепловыми головками самонаведения.Система "Заслон" обеспечивает сопровождение и перехват до 10 целей и позволяет вести огонь сразу по нескольким целям, летящим на разных высотах с различными скоростями и курсами.В состав вооружения МиГ-31 входят четыре ракеты Р-33 с большой дальностью пуска, встроенная пушечная установка, а также другое вооружение класса "воздух-воздух". Ракеты Р-33 размещаются парами одна за другой под фюзеляжем на авиационных катапультных устройствах.Целевое оборудование позволяет использовать истребитель-перехватчик МиГ-31 автономно, в составе группы из однотипных самолетов или в качестве самолета-лидера для управления действиями других истребителей. Применяемая на истребителе аппаратура передачи данных позволяет вести полуавтономные групповые действия.В автономном режиме истребитель способен длительно патрулировать зону ответственности и поражать малоразмерные крылатые ракеты, вертолеты, высотные сверхзвуковые самолеты и другие типы целей в задней и передней полусферах, группа из четырех самолетов МиГ-31 обеспечивает контроль воздушного пространства на фронте 800-900 километров, а также в качестве самолета-лидера. МиГ-31 продолжает развиваться. В 2008 году началась модернизация истребителей до уровня МиГ-31БМ, важнейшим элементом которого стал обновленный радар "Заслон-М", сделавший возможным обнаружение воздушных целей на расстоянии до 320 километров и поражение на расстоянии до 280 километров. С помощью новой авиационной бортовой радиолокационной станции пилоты могут отслеживать одновременно до 10 целей и поражать ракетами сразу шесть целей. По оценкам Минобороны, в результате модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения эффективность МиГ-31БМ по сравнению с базовой версией увеличилась в 2,6 раза. Кроме того, появилась модификация МиГ-31К, способная нести гиперзвуковую ракету "Кинжал". Боевой дебют практически неуязвимой для современных средств ПВО аэробаллистической ракеты состоялся 18 марта 2022 года в ходе спецоперации России на Украине. Это оружие уничтожило крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области. Тактико-технические характеристики:Длина самолета – 22,688 м.Высота самолета – 6,150 м.Размах крыла – 13,464 м.Дальность перегоночная с подвесными топливными баками (ПТБ) – 3300 км.Практическая дальность без ПТБ – 2500 км.Практический потолок – 20600 м.Максимальная продолжительность полета:Время набора высоты 10 км – 7,9 мин.Рубеж перехвата:Материал подготовлен на основе информации открытых источников

ссср

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ссср, россия, миг-31, пво, пво вс россии, объединенная система пво снг