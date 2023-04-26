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Летчикам потерпевшего крушение МиГ-31 не потребовалась госпитализация - РИА Новости, 26.04.2023
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18:50 26.04.2023 (обновлено: 18:54 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/mig-31-1867967975.html
Летчикам потерпевшего крушение МиГ-31 не потребовалась госпитализация
Летчикам потерпевшего крушение МиГ-31 не потребовалась госпитализация - РИА Новости, 26.04.2023
Летчикам потерпевшего крушение МиГ-31 не потребовалась госпитализация
Жизни и здоровью пилотов потерпевшего крушение в Мурманской области истребителя МиГ-31 ничего не угрожает, госпитализация им не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:50
2023-04-26T18:54
происшествия
миг-31
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МУРМАНСК, 26 апр – РИА Новости. Жизни и здоровью пилотов потерпевшего крушение в Мурманской области истребителя МиГ-31 ничего не угрожает, госпитализация им не потребовалась, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.По сообщению Минобороны РФ, в среду при выполнении планового учебного полета в Мурманской области потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает."Летчики найдены, осмотрены врачами, их жизни ничего не угрожает, к счастью, даже не потребовалась госпитализация", - сказал Чибис.Он также добавил, что упавший самолет никакого ущерба инфраструктуре на земле не нанес.
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происшествия, миг-31
Происшествия, МиГ-31
Летчикам потерпевшего крушение МиГ-31 не потребовалась госпитализация

Мурманский губернатор Чибис: летчикам упавшего МиГ-31 не потребовалась госпитализация

Кадр видео очевидца с горящим самолетом в Мурманской области
Кадр видео очевидца с горящим самолетом в Мурманской области
Кадр видео очевидца с горящим самолетом в Мурманской области
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МУРМАНСК, 26 апр – РИА Новости. Жизни и здоровью пилотов потерпевшего крушение в Мурманской области истребителя МиГ-31 ничего не угрожает, госпитализация им не потребовалась, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
По сообщению Минобороны РФ, в среду при выполнении планового учебного полета в Мурманской области потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Летчики найдены, осмотрены врачами, их жизни ничего не угрожает, к счастью, даже не потребовалась госпитализация", - сказал Чибис.
Он также добавил, что упавший самолет никакого ущерба инфраструктуре на земле не нанес.
 
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