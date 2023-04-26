https://ria.ru/20230426/mig-31-1867967975.html

Летчикам потерпевшего крушение МиГ-31 не потребовалась госпитализация

Летчикам потерпевшего крушение МиГ-31 не потребовалась госпитализация - РИА Новости, 26.04.2023

Летчикам потерпевшего крушение МиГ-31 не потребовалась госпитализация

Жизни и здоровью пилотов потерпевшего крушение в Мурманской области истребителя МиГ-31 ничего не угрожает, госпитализация им не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:50

2023-04-26T18:50

2023-04-26T18:54

происшествия

миг-31

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МУРМАНСК, 26 апр – РИА Новости. Жизни и здоровью пилотов потерпевшего крушение в Мурманской области истребителя МиГ-31 ничего не угрожает, госпитализация им не потребовалась, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.По сообщению Минобороны РФ, в среду при выполнении планового учебного полета в Мурманской области потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает."Летчики найдены, осмотрены врачами, их жизни ничего не угрожает, к счастью, даже не потребовалась госпитализация", - сказал Чибис.Он также добавил, что упавший самолет никакого ущерба инфраструктуре на земле не нанес.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, миг-31