https://ria.ru/20230426/mig-31-1867945933.html

В Мурманской области упал истребитель МиГ-31

В Мурманской области упал истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 26.04.2023

В Мурманской области упал истребитель МиГ-31

В Мурманской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:52

2023-04-26T17:52

2023-04-26T18:15

мурманская область

миг-31

россия

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867948776_0:425:2038:1571_1920x0_80_0_0_5d61bccb139fee33cc0b53d29af014cd.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Мурманской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщило Минобороны.Авария произошла сегодня во время планового учебного полета.Пилотов оперативно эвакуировали вертолетом поисково-спасательной службы. Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

https://ria.ru/20230223/pilot-1853950821.html

мурманская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманская область, миг-31, россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)