https://ria.ru/20230426/mig-31-1867945933.html
В Мурманской области упал истребитель МиГ-31
В Мурманской области упал истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 26.04.2023
В Мурманской области упал истребитель МиГ-31
В Мурманской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:52
2023-04-26T17:52
2023-04-26T18:15
мурманская область
миг-31
россия
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Мурманской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщило Минобороны.Авария произошла сегодня во время планового учебного полета.Пилотов оперативно эвакуировали вертолетом поисково-спасательной службы. Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.
https://ria.ru/20230223/pilot-1853950821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, миг-31, россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Мурманская область, МиГ-31, Россия, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Мурманской области упал истребитель МиГ-31
Минобороны: в Мурманской области потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31