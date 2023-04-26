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В Мурманской области упал истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 26.04.2023
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17:52 26.04.2023 (обновлено: 18:15 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/mig-31-1867945933.html
В Мурманской области упал истребитель МиГ-31
В Мурманской области упал истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 26.04.2023
В Мурманской области упал истребитель МиГ-31
В Мурманской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:52
2023-04-26T18:15
мурманская область
миг-31
россия
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Мурманской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщило Минобороны.Авария произошла сегодня во время планового учебного полета.Пилотов оперативно эвакуировали вертолетом поисково-спасательной службы. Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.
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мурманская область
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мурманская область, миг-31, россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Мурманская область, МиГ-31, Россия, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Мурманской области упал истребитель МиГ-31

Минобороны: в Мурманской области потерпел аварию истребитель-перехватчик МиГ-31

Падение истребителя МиГ-31 в Мурманской области. Кадр видео очевидца
Падение истребителя МиГ-31 в Мурманской области. Кадр видео очевидца
Падение истребителя МиГ-31 в Мурманской области. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Мурманской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщило Минобороны.
Авария произошла сегодня во время планового учебного полета.
«
"Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались", — уточнили в ведомстве.
Пилотов оперативно эвакуировали вертолетом поисково-спасательной службы. Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Пилот упавшего в Белгородской области самолета катапультировался
23 февраля, 11:28
 
Мурманская областьМиГ-31РоссияПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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