https://ria.ru/20230426/memorandum-1867916280.html

Россия и Узбекистан подписали меморандум о развитии легкой промышленности

Россия и Узбекистан подписали меморандум о развитии легкой промышленности - РИА Новости, 26.04.2023

Россия и Узбекистан подписали меморандум о развитии легкой промышленности

Меморандум о намерениях по проработке комплексной сырьевой кооперации был подписан между Россией и Узбекистаном на выставке "Иннопром: Центральная Азия",... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:55

2023-04-26T16:55

2023-04-26T16:55

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

узбекистан

вероника никишина

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Меморандум о намерениях по проработке комплексной сырьевой кооперации был подписан между Россией и Узбекистаном на выставке "Иннопром: Центральная Азия", которая проходит в Ташкенте с 24 по 26 апреля, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Он предполагает, что стороны совместными усилиями будут развивать легкую промышленность двух государств во взаимных интересах."Этот меморандум - результат совместной работы всех подписавших его сторон - это Минпромторг России, Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, Ассоциация "Узтекстильпром", а также Российский экспортный центр", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.По ее словам, начало этой работы было положено на бизнес-миссии женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности."Она прошла в Узбекистане в марте этого года. Мы видим огромное стремление как российских, так и узбекистанских компаний к взаимодействию на благо двух стран. И подписанный меморандум определяет его основные векторы. Главная цель - установить эффективный сырьевой баланс, а также повысить эффективность сотрудничества России и Узбекистана, которая является важным элементом конкурентоспособности наших стран на мировом рынке", - добавила глава РЭЦ.В частности, меморандум предполагает разработку специальных механизмов финансовой поддержки опытных производств и создание эффективной кооперации в производстве пряжи и тканей. Кроме того, в рамках подписанного документа Россия и Узбекистан будут обмениваться информацией о поставках приоритетного сырья, которая поможет определить параметры межстранового сырьевого баланса и оценить объемы рынка.Также планируется создать научно-технический совет для разработки комплексной программы "Хлопок-лен", определить перечень предприятий, где будут организованы опытные производства смесовой продукции и отработки основных параметров, и разработать и продвигать стандарт качества продукции с использованием лубяных культур.

https://ria.ru/20230425/rets-1867585829.html

https://ria.ru/20230424/rets-1867285400.html

россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, узбекистан, вероника никишина