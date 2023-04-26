https://ria.ru/20230426/medik-1867773841.html

На Урале медик умер после нападения мужа пациентки

На Урале медик умер после нападения мужа пациентки - РИА Новости, 26.04.2023

На Урале медик умер после нападения мужа пациентки

Следователи завели уголовное дело об убийстве из-за гибели медработника, на которого напал муж пациентки во время вызова на дом в городе Березовский... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:41

2023-04-26T08:41

2023-04-26T08:41

происшествия

березовский

свердловская область

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве из-за гибели медработника, на которого напал муж пациентки во время вызова на дом в городе Березовский Свердловской области, сообщает свердловское управление СК РФ. По данным следствия, вечером 25 апреля бригаду скорой вызвали в один из домов по улице Гагарина в городе Березовский для помощи женщине. "По прибытии медработники встретились с мужем пациентки – подозреваемым. Мужчина, действуя, по предварительным данным, из личной неприязни, причинил проникающее ранение в область груди 28-летнему медицинскому работнику выездной фельдшерской бригады скорой медицинской помощи городской больницы. После получения ранения пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, остававшейся у подъезда, и был оперативно доставлен своими коллегами в Березовскую ЦГБ. Однако от полученного ранения потерпевший вскоре скончался", - говорится в сообщении. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый в 1999 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью за нападения на бывшую супругу, также его судили за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности в местах лишения свободы он провел 15 лет.

https://ria.ru/20230426/novosibirsk-1867769943.html

березовский

свердловская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, березовский, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)