https://ria.ru/20230426/medik-1867773841.html
На Урале медик умер после нападения мужа пациентки
На Урале медик умер после нападения мужа пациентки - РИА Новости, 26.04.2023
На Урале медик умер после нападения мужа пациентки
Следователи завели уголовное дело об убийстве из-за гибели медработника, на которого напал муж пациентки во время вызова на дом в городе Березовский... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:41
2023-04-26T08:41
2023-04-26T08:41
происшествия
березовский
свердловская область
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве из-за гибели медработника, на которого напал муж пациентки во время вызова на дом в городе Березовский Свердловской области, сообщает свердловское управление СК РФ. По данным следствия, вечером 25 апреля бригаду скорой вызвали в один из домов по улице Гагарина в городе Березовский для помощи женщине. "По прибытии медработники встретились с мужем пациентки – подозреваемым. Мужчина, действуя, по предварительным данным, из личной неприязни, причинил проникающее ранение в область груди 28-летнему медицинскому работнику выездной фельдшерской бригады скорой медицинской помощи городской больницы. После получения ранения пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, остававшейся у подъезда, и был оперативно доставлен своими коллегами в Березовскую ЦГБ. Однако от полученного ранения потерпевший вскоре скончался", - говорится в сообщении. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый в 1999 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью за нападения на бывшую супругу, также его судили за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности в местах лишения свободы он провел 15 лет.
https://ria.ru/20230426/novosibirsk-1867769943.html
березовский
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, березовский, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Березовский, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале медик умер после нападения мужа пациентки
Приехавший на вызов медик на Урале умер после нападения мужа пациентки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве из-за гибели медработника, на которого напал муж пациентки во время вызова на дом в городе Березовский Свердловской области, сообщает свердловское управление СК РФ.
По данным следствия, вечером 25 апреля бригаду скорой вызвали в один из домов по улице Гагарина в городе Березовский для помощи женщине.
"По прибытии медработники встретились с мужем пациентки – подозреваемым. Мужчина, действуя, по предварительным данным, из личной неприязни, причинил проникающее ранение в область груди 28-летнему медицинскому работнику выездной фельдшерской бригады скорой медицинской помощи городской больницы. После получения ранения пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, остававшейся у подъезда, и был оперативно доставлен своими коллегами в Березовскую ЦГБ. Однако от полученного ранения потерпевший вскоре скончался", - говорится в сообщении.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
, подозреваемый в 1999 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью за нападения на бывшую супругу, также его судили за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности в местах лишения свободы он провел 15 лет.
В Новосибирске полицейский напал на школьницу