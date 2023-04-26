https://ria.ru/20230426/masalitin-1867759776.html

Актер из "Реальных пацанов" умер на 33-м году жизни

Актер из "Реальных пацанов" умер на 33-м году жизни - РИА Новости, 26.04.2023

Актер из "Реальных пацанов" умер на 33-м году жизни

Российский актер Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет, об этом в соцсетях сообщил его коллега Владислав Косенков. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T03:59

2023-04-26T03:59

2023-04-26T09:08

культура

москва

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Российский актер Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет, об этом в соцсетях сообщил его коллега Владислав Косенков.Артиста не стало еще в середине февраля, однако СМИ обратили на это внимание только сейчас.По информации Косенкова, возможной причиной смерти Масалитина стал "тромб после операции на ноге".Актер в основном играл эпизодические роли. Он снимался во многих отечественных сериалах, таких как "Реальные пацаны", "След", "Даешь молодежь", "Измены", "Ольга" и ряде других. Также он участвовал в съемках шоу "Пусть говорят" и "Жить здорово".Последние несколько лет Масалитин проживал в столице.

https://ria.ru/20230425/znamenitosti-1867539219.html

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