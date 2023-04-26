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Актер из "Реальных пацанов" умер на 33-м году жизни - РИА Новости, 26.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:59 26.04.2023 (обновлено: 09:08 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/masalitin-1867759776.html
Актер из "Реальных пацанов" умер на 33-м году жизни
Актер из "Реальных пацанов" умер на 33-м году жизни - РИА Новости, 26.04.2023
Актер из "Реальных пацанов" умер на 33-м году жизни
Российский актер Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет, об этом в соцсетях сообщил его коллега Владислав Косенков. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T03:59
2023-04-26T09:08
культура
москва
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Российский актер Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет, об этом в соцсетях сообщил его коллега Владислав Косенков.Артиста не стало еще в середине февраля, однако СМИ обратили на это внимание только сейчас.По информации Косенкова, возможной причиной смерти Масалитина стал "тромб после операции на ноге".Актер в основном играл эпизодические роли. Он снимался во многих отечественных сериалах, таких как "Реальные пацаны", "След", "Даешь молодежь", "Измены", "Ольга" и ряде других. Также он участвовал в съемках шоу "Пусть говорят" и "Жить здорово".Последние несколько лет Масалитин проживал в столице.
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москва
Культура, Москва
Актер из "Реальных пацанов" умер на 33-м году жизни

Актер Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет

© Фото : соцсети актераАктер Василий Масалитин
Актер Василий Масалитин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : соцсети актера
Актер Василий Масалитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Российский актер Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет, об этом в соцсетях сообщил его коллега Владислав Косенков.
Артиста не стало еще в середине февраля, однако СМИ обратили на это внимание только сейчас.
По информации Косенкова, возможной причиной смерти Масалитина стал "тромб после операции на ноге".
Актер в основном играл эпизодические роли. Он снимался во многих отечественных сериалах, таких как "Реальные пацаны", "След", "Даешь молодежь", "Измены", "Ольга" и ряде других. Также он участвовал в съемках шоу "Пусть говорят" и "Жить здорово".
Последние несколько лет Масалитин проживал в столице.
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