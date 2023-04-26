https://ria.ru/20230426/masalitin-1867759776.html
Актер из "Реальных пацанов" умер на 33-м году жизни
Актер из "Реальных пацанов" умер на 33-м году жизни - РИА Новости, 26.04.2023
Актер из "Реальных пацанов" умер на 33-м году жизни
Российский актер Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет, об этом в соцсетях сообщил его коллега Владислав Косенков. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T03:59
2023-04-26T03:59
2023-04-26T09:08
культура
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867776424_0:140:2066:1302_1920x0_80_0_0_45ba4c8c301472757ea833a827139684.jpg
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Российский актер Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет, об этом в соцсетях сообщил его коллега Владислав Косенков.Артиста не стало еще в середине февраля, однако СМИ обратили на это внимание только сейчас.По информации Косенкова, возможной причиной смерти Масалитина стал "тромб после операции на ноге".Актер в основном играл эпизодические роли. Он снимался во многих отечественных сериалах, таких как "Реальные пацаны", "След", "Даешь молодежь", "Измены", "Ольга" и ряде других. Также он участвовал в съемках шоу "Пусть говорят" и "Жить здорово".Последние несколько лет Масалитин проживал в столице.
https://ria.ru/20230425/znamenitosti-1867539219.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867776424_0:177:2066:1728_1920x0_80_0_0_2a66e299a7afa0536740a6f241708fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Актер из "Реальных пацанов" умер на 33-м году жизни
Актер Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Российский актер Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет, об этом в соцсетях сообщил его коллега Владислав Косенков.
Артиста не стало еще в середине февраля, однако СМИ обратили на это внимание только сейчас.
По информации Косенкова, возможной причиной смерти Масалитина стал "тромб после операции на ноге".
Актер в основном играл эпизодические роли. Он снимался во многих отечественных сериалах, таких как "Реальные пацаны", "След", "Даешь молодежь", "Измены", "Ольга" и ряде других. Также он участвовал в съемках шоу "Пусть говорят" и "Жить здорово".
Последние несколько лет Масалитин проживал в столице
.
Канадский актер умер после 12 операций ради сходства со звездой k-pop