https://ria.ru/20230426/malchik-1867860864.html
В Нижегородской области ищут ушедшего в лес мальчика
В Нижегородской области ищут ушедшего в лес мальчика - РИА Новости, 26.04.2023
В Нижегородской области ищут ушедшего в лес мальчика
Тринадцатилетнего мальчика, ушедшего в лес сутки назад, ищут в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:11
2023-04-26T14:11
2023-04-26T14:11
происшествия
нижегородская область
бор
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Тринадцатилетнего мальчика, ушедшего в лес сутки назад, ищут в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Как уточняет поисково-спасательный центр "Рысь", объявивший ночью срочный сбор на поиск, мальчик "ушел в лес и потерялся". По версии следствия, 25 апреля около 14 часов 13-летний мальчик ушел из дома в поселке Большеорловское городского округа Бор и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. "Развернут оперативный штаб. В окрестностях населенного пункта Большеорловское проводятся поисковые мероприятия, в которых принимают участие следователи регионального СК, следователи-криминалисты регионального и главного управления криминалистики СК России, сотрудники ГУВД и МЧС, включая водолазную группу, волонтеры поисково-спасательных отрядов "Волонтер", "Рысь", "Лиза Алерт", добровольцы", - говорится в сообщении регионального СУСК. Отмечается, что пропавшего ребенка ищут с применением квадрокоптеров и тепловизоров.
https://ria.ru/20230415/rebenok-1865536134.html
нижегородская область
бор
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, бор, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Нижегородская область, Бор, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Нижегородской области ищут ушедшего в лес мальчика
В Нижегородской области ищут тринадцатилетнего мальчика, ушедшего в лес сутки назад