https://ria.ru/20230426/malchik-1867860864.html

В Нижегородской области ищут ушедшего в лес мальчика

В Нижегородской области ищут ушедшего в лес мальчика - РИА Новости, 26.04.2023

В Нижегородской области ищут ушедшего в лес мальчика

Тринадцатилетнего мальчика, ушедшего в лес сутки назад, ищут в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:11

2023-04-26T14:11

2023-04-26T14:11

происшествия

нижегородская область

бор

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Тринадцатилетнего мальчика, ушедшего в лес сутки назад, ищут в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Как уточняет поисково-спасательный центр "Рысь", объявивший ночью срочный сбор на поиск, мальчик "ушел в лес и потерялся". По версии следствия, 25 апреля около 14 часов 13-летний мальчик ушел из дома в поселке Большеорловское городского округа Бор и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. "Развернут оперативный штаб. В окрестностях населенного пункта Большеорловское проводятся поисковые мероприятия, в которых принимают участие следователи регионального СК, следователи-криминалисты регионального и главного управления криминалистики СК России, сотрудники ГУВД и МЧС, включая водолазную группу, волонтеры поисково-спасательных отрядов "Волонтер", "Рысь", "Лиза Алерт", добровольцы", - говорится в сообщении регионального СУСК. Отмечается, что пропавшего ребенка ищут с применением квадрокоптеров и тепловизоров.

https://ria.ru/20230415/rebenok-1865536134.html

нижегородская область

бор

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижегородская область, бор, следственный комитет россии (ск рф), россия