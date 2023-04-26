https://ria.ru/20230426/lunokhod-1867751044.html

СМИ: связь с японским модулем Hakuto-R прервалась в десяти метрах от Луны

СМИ: связь с японским модулем Hakuto-R прервалась в десяти метрах от Луны - РИА Новости, 26.04.2023

СМИ: связь с японским модулем Hakuto-R прервалась в десяти метрах от Луны

Связь с японским модулем Hakuto-R, внутри которого находится первый арабский луноход "Рашид", прервалась во время преодоления им последних десяти метров до... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T00:18

2023-04-26T00:18

2023-04-26T10:14

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ДОХА, 26 апр - РИА Новости. Связь с японским модулем Hakuto-R, внутри которого находится первый арабский луноход "Рашид", прервалась во время преодоления им последних десяти метров до поверхности Луны, сообщила эмиратская газета Khaleej Times. По информации издания, связь прервалась, когда посадочный модуль опустился до последних 33 футов (10 метров), совершая посадку со скоростью около 16 миль в час (25 километров в час). Ранее центр управления создавшей модуль частной компании ispace не смог подтвердить, удалось ли посадить на Луне модуль Hakuto-R, отметив, что инженеры выясняют его статус. Как сообщил после этого в Twitter Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае, инженеры компании продолжают расследование и дадут информацию после его завершения. Его специалисты разъяснили, что посадка планетохода на Луну является очень сложной задачей по нескольким причинам. При этом прогноз по возможности посадки японского аппарата был неплохим, хоть и не превышал 50%, обычно успеху таких миссий не дают больше 30%. Сила тяжести Луны составляет примерно одну шестую силы тяжести Земли, что затрудняет посадку и управление движением космического корабля. Кроме того, отсутствие атмосферы на Луне затрудняет замедление космического аппарата во время спуска. Поверхность Луны покрыта слоем мелкой пыли, называемой реголитом, глубина которого в некоторых местах может достигать нескольких метров. Из-за этой пыли может быть трудно ориентироваться, и она может представлять опасность для двигателей и шасси космического корабля. Существует также проблема связи с космическим кораблем во время процесса посадки. Сигналу требуется около 1,28 секунды, чтобы добраться от Луны до Земли, что означает задержку связи. Эта задержка может затруднить корректировку траектории спускаемого аппарата в режиме реального времени в процессе посадки. Только три страны, которые были пионерами в космической отрасли, - США, Советский Союз и Китай, смогли посадить свои аппараты на Луне. Изготовленный эмиратскими специалистами мини-луноход "Рашид", вес которого составляет десять килограммов, был запущен в космос с космодрома на мысе Канаверал в декабре прошлого года на аппарате Hakuto-R частной компании ispace. Его прилунение на спускаемом аппарате ожидалось на ранее не исследованной северо-восточной части видимой стороны Луны в районе кратера Атлас. Четырехколесный луноход оснащен двумя камерами, микроскопом, тепловизором и солнечными батареями. Планировалось, что в течение десяти дней после посадки он будет снимать поверхность Луны и проводить исследования.

https://ria.ru/20230425/luna-1867744514.html

https://ria.ru/20230424/grunt-1867291113.html

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луна, земля, дубай