https://ria.ru/20230426/krym-1867803814.html

На Крымском мосту до праздников начнут работать новые досмотровые комплексы

На Крымском мосту до праздников начнут работать новые досмотровые комплексы - РИА Новости, 26.04.2023

На Крымском мосту до праздников начнут работать новые досмотровые комплексы

Дополнительные досмотровые посты у Крымского моста заработают 28 апреля, чтобы обеспечить прохождение до 15 тысяч машин в сутки в каждом направлении, сообщило... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:13

2023-04-26T11:13

2023-04-26T11:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Дополнительные досмотровые посты у Крымского моста заработают 28 апреля, чтобы обеспечить прохождение до 15 тысяч машин в сутки в каждом направлении, сообщило Министерство транспорта РФ. Для того, чтобы увеличить количество автомобилей, проверяемых одновременно, будут обустроены новые площадки с дополнительными досмотровыми комплексами. В зонах транспортной безопасности по обеим сторонам Крымского моста начнут работать несколько новых постов охраны, а для сокращения времени прохождения процедур расширят штат сотрудников.В ведомстве отметили, что все эти меры позволят к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов до 15 тысяч машин в сутки для каждого из направлений.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что на подходах к Крымскому мосту дополнительно организуют 40 пунктов досмотра, чтобы увеличить пропускную способность автомобильной части моста к курортному сезону. Сейчас для увеличения скорости прохождения проверки перед досмотровыми комплексами на автоподходах работают сотрудники ФГУП "УВО Минтранса России", которые направляют транспортные средства в разные транспортные потоки в зависимости от количества багажа. Пассажирские автобусы пропускаются в приоритетном порядке. Далее машины направляются либо на инспекционно-досмотровый комплекс, либо на процедуру ручного досмотра. Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, как в аэропортах, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230419/krym-1866339963.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, республика крым, крымский мост, сергей аксенов (политик)