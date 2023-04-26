https://ria.ru/20230426/krym-1867803814.html
На Крымском мосту до праздников начнут работать новые досмотровые комплексы
На Крымском мосту до праздников начнут работать новые досмотровые комплексы - РИА Новости, 26.04.2023
На Крымском мосту до праздников начнут работать новые досмотровые комплексы
Дополнительные досмотровые посты у Крымского моста заработают 28 апреля, чтобы обеспечить прохождение до 15 тысяч машин в сутки в каждом направлении, сообщило... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:13
2023-04-26T11:13
2023-04-26T11:13
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сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Дополнительные досмотровые посты у Крымского моста заработают 28 апреля, чтобы обеспечить прохождение до 15 тысяч машин в сутки в каждом направлении, сообщило Министерство транспорта РФ. Для того, чтобы увеличить количество автомобилей, проверяемых одновременно, будут обустроены новые площадки с дополнительными досмотровыми комплексами. В зонах транспортной безопасности по обеим сторонам Крымского моста начнут работать несколько новых постов охраны, а для сокращения времени прохождения процедур расширят штат сотрудников.В ведомстве отметили, что все эти меры позволят к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов до 15 тысяч машин в сутки для каждого из направлений.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что на подходах к Крымскому мосту дополнительно организуют 40 пунктов досмотра, чтобы увеличить пропускную способность автомобильной части моста к курортному сезону. Сейчас для увеличения скорости прохождения проверки перед досмотровыми комплексами на автоподходах работают сотрудники ФГУП "УВО Минтранса России", которые направляют транспортные средства в разные транспортные потоки в зависимости от количества багажа. Пассажирские автобусы пропускаются в приоритетном порядке. Далее машины направляются либо на инспекционно-досмотровый комплекс, либо на процедуру ручного досмотра. Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, как в аэропортах, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230419/krym-1866339963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, республика крым, крымский мост, сергей аксенов (политик)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Республика Крым, Крымский мост, Сергей Аксенов (политик)
На Крымском мосту до праздников начнут работать новые досмотровые комплексы
Минтранс России: новые досмотровые комплексы на Крымском мосту начнут работу 28 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Дополнительные досмотровые посты у Крымского моста заработают 28 апреля, чтобы обеспечить прохождение до 15 тысяч машин в сутки в каждом направлении, сообщило Министерство транспорта РФ.
«
"В первую очередь новая инфраструктура досмотровых комплексов будет запущена со стороны Краснодарского края – это связано с ожидаемым ростом туристического потока, направляющегося на полуостров. Планируется, что их работа начнется уже 28 апреля", – говорится в сообщении ведомства.
Для того, чтобы увеличить количество автомобилей, проверяемых одновременно, будут обустроены новые площадки с дополнительными досмотровыми комплексами. В зонах транспортной безопасности по обеим сторонам Крымского моста начнут работать несколько новых постов охраны, а для сокращения времени прохождения процедур расширят штат сотрудников.
В ведомстве отметили, что все эти меры позволят к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов до 15 тысяч машин в сутки для каждого из направлений.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что на подходах к Крымскому мосту дополнительно организуют 40 пунктов досмотра, чтобы увеличить пропускную способность автомобильной части моста к курортному сезону.
Сейчас для увеличения скорости прохождения проверки перед досмотровыми комплексами на автоподходах работают сотрудники ФГУП "УВО Минтранса России", которые направляют транспортные средства в разные транспортные потоки в зависимости от количества багажа.
Пассажирские автобусы пропускаются в приоритетном порядке. Далее машины направляются либо на инспекционно-досмотровый комплекс, либо на процедуру ручного досмотра. Водители, пассажиры и их багаж проходят процедуру досмотра, как в аэропортах, уточнили в ведомстве.
Автомобилистам станет проще попасть на Крымский мост