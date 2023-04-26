https://ria.ru/20230426/krym-1867779524.html

Депутат Госдумы назвал угрозу Киева уничтожить все в Крыму фашистской

Депутат Госдумы назвал угрозу Киева уничтожить все в Крыму фашистской - РИА Новости, 26.04.2023

Депутат Госдумы назвал угрозу Киева уничтожить все в Крыму фашистской

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал "фашистским" заявление, что Украина "имеет право" уничтожать "все, что находится" РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T09:21

2023-04-26T09:21

2023-04-26T09:21

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил подоляк

леонид ивлев

владимир зеленский

госдума рф

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал "фашистским" заявление, что Украина "имеет право" уничтожать "все, что находится" в Крыму и новых российских регионах, и охарактеризовал его русской пословицей "Бодливой корове Бог рога не дает". Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" "уничтожать все, что находится" в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Подоляке ответил бы старинной русской пословицей: "Бодливой корове Бог рога не дает". За подобные фашистские заявления Подоляке уготовано место на скамье подсудимых, как и его старшему коллеге Геббельсу. Пусть готовится, изучает протоколы Нюрнбергского процесса", - сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, Россия всегда защищает свои территории, будь то Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область. "Возмездие неотвратимо", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230420/snaryady-1866164237.html

https://ria.ru/20230426/sdelka-1867767404.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил подоляк, леонид ивлев, владимир зеленский, госдума рф, в мире