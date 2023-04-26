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Депутат Госдумы назвал угрозу Киева уничтожить все в Крыму фашистской - РИА Новости, 26.04.2023
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09:21 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/krym-1867779524.html
Депутат Госдумы назвал угрозу Киева уничтожить все в Крыму фашистской
Депутат Госдумы назвал угрозу Киева уничтожить все в Крыму фашистской - РИА Новости, 26.04.2023
Депутат Госдумы назвал угрозу Киева уничтожить все в Крыму фашистской
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал "фашистским" заявление, что Украина "имеет право" уничтожать "все, что находится" РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:21
2023-04-26T09:21
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил подоляк
леонид ивлев
владимир зеленский
госдума рф
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал "фашистским" заявление, что Украина "имеет право" уничтожать "все, что находится" в Крыму и новых российских регионах, и охарактеризовал его русской пословицей "Бодливой корове Бог рога не дает". Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" "уничтожать все, что находится" в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Подоляке ответил бы старинной русской пословицей: "Бодливой корове Бог рога не дает". За подобные фашистские заявления Подоляке уготовано место на скамье подсудимых, как и его старшему коллеге Геббельсу. Пусть готовится, изучает протоколы Нюрнбергского процесса", - сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, Россия всегда защищает свои территории, будь то Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область. "Возмездие неотвратимо", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230420/snaryady-1866164237.html
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украина
донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил подоляк, леонид ивлев, владимир зеленский, госдума рф, в мире
Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Подоляк, Леонид Ивлев, Владимир Зеленский, Госдума РФ, В мире
Депутат Госдумы назвал угрозу Киева уничтожить все в Крыму фашистской

Депутат Госдумы ответил пословицей на угрозу Киева уничтожить все, что находится в Крыму

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал "фашистским" заявление, что Украина "имеет право" уничтожать "все, что находится" в Крыму и новых российских регионах, и охарактеризовал его русской пословицей "Бодливой корове Бог рога не дает".
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" "уничтожать все, что находится" в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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"Подоляке ответил бы старинной русской пословицей: "Бодливой корове Бог рога не дает". За подобные фашистские заявления Подоляке уготовано место на скамье подсудимых, как и его старшему коллеге Геббельсу. Пусть готовится, изучает протоколы Нюрнбергского процесса", - сказал РИА Новости Ивлев.
По его словам, Россия всегда защищает свои территории, будь то Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область. "Возмездие неотвратимо", - добавил депутат.
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УкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМихаил ПодолякЛеонид ИвлевВладимир ЗеленскийГосдума РФВ мире
 
 
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