https://ria.ru/20230426/korsik-1867794707.html

Константин Корсик: у нас нотариусов более чем достаточно

Константин Корсик: у нас нотариусов более чем достаточно - РИА Новости, 26.04.2023

Константин Корсик: у нас нотариусов более чем достаточно

Российские нотариусы 26 апреля отмечают профессиональный праздник – День нотариата. В 2023 году современному нотариату исполняется 30 лет, сегодня в России... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:00

2023-04-26T11:00

2023-04-26T11:00

интервью

россия

константин корсик

федеральная нотариальная палата

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Российские нотариусы 26 апреля отмечают профессиональный праздник – День нотариата. В 2023 году современному нотариату исполняется 30 лет, сегодня в России работает более восьми тысяч нотариусов. Президент Федеральной нотариальной палаты РФ Константин Корсик рассказал в интервью РИА Новости, как сегодня меняется нотариат, какие нововведения ждут граждан, как ФНП работает в новых регионах, и какую помощь оказывает участникам СВО, их семьям, а также мобилизованным гражданам.– Константин Анатольевич, как в последние годы изменился российский нотариат?– Этот год для российского нотариата юбилейный. Мы отметили 30 лет со дня принятия базового законодательного акта. Основы законодательства РФ о нотариате были приняты 11 февраля 1993 года. Акт живой, он ежегодно изменяется. Большие изменения произошли в части развития законодательства, регулирующего нотариальную деятельность. Нотариусы получили целый ряд важных социально значимых полномочий как в сфере оборота недвижимости, так и в сегменте корпоративных правоотношений. Одним из ключевых направлений работы стало внедрение в работу нотариуса электронных технологий.Прошедший год у нас также был очень насыщенным. Сейчас мы формируем нотариальные архивы. В структуре каждой нотариальной палаты появится свой архив. Для граждан будет понятно, куда им идти, если у них нет какого-то документа, они его потеряли или утратили. А теперь палата получает право на выдачу архивных копий.Кроме того, принят важный для нотариата закон о тарифах. Здесь будет две составляющие: первая – это федеральный тариф, вторая – региональный тариф. Совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ ФНП разрабатываем формулу расчета регионального тарифа, которая будет представлена в Минюст на утверждение уже в конце мая. Как только формула будет утверждена, Федеральная нотариальная палата утвердит предельные значения тарифов для каждого нотариального действия для каждого региона. А потом уже в установленных ФНП пределах региональные палаты определят конечную величину тарифа для своего региона.Если же говорить непосредственно о развитии нотариата, новых технологиях в нашей деятельности, то и здесь также произошли значимые изменения. Еще с 2021 года мы начали применять дистанционный формат удостоверения сделок. А 2022 год во многом прошел под эгидой активного применения на практике удаленного и дистанционного форматов совершения нотариальных действий. Спрос на совершение некоторых видов нотариальных действий удаленно, то есть, по сути, в формате онлайн, за год вырос в 30 раз. В свою очередь удобные и безопасные дистанционные сделки стали популярнее в 4,5 раза. Причем возможность дистанционного удостоверения сделок оказалась востребована по всей стране – опробовать этот формат за год успели нотариусы 90% регионов России. Сейчас это направление развивается. Я думаю, что есть смысл законодателю подумать о расширении и дополнении этой сферы деятельности нотариата.В целом, российский нотариат динамично подошел к юбилею. Мы – современная профессия, которая всегда была и готова впредь быть полезной и гражданам, и обществу в целом.– В каждом регионе есть определенный внутренний лимит на количество нотариусов. Хватает ли специалистов в регионах? Есть ли в планах расширить контингент сотрудников?– С моей точки зрения, у нас нотариусов более чем достаточно. Раньше была проблема, что к нотариусу не попасть, что были очереди. Сейчас такой проблемы нет.По закону количество нотариусов в нотариальном округе устанавливается министерством юстиции РФ. При этом учитывается совокупность критериев. В частности, численность населения. В одном нотариальном округе должен быть как минимум один нотариус, а дальше количество специалистов увеличивают в зависимости от численности населения. Так, в Москве один нотариус на 15 тысяч человек, в городских нотариальных округах один нотариус на 20-25 тысяч населения, в сельских – один нотариус на 25-30 тысяч населения. Наша система небюджетного нотариата обеспечивает нотариальной помощью граждан на всей территории России.При этом каждый нотариус сегодня – это грамотный и опытный юрист широкого профиля, который по закону повышает свою квалификацию каждые четыре года. То есть нет необходимости искать какую-то отдельную заветную нотариальную контору, в любой доступны все нотариальные действия.Более того, в большинстве случаев нотариус сочетает в себе не только знание права и законодательства, но и управления, работы с персоналом. Часто нотариусу приходится выступать даже психологом или конфликтологом – разные ситуации бывают. Иногда приходят на прием такие люди, что им нужна не только правовая помощь. Это очень сложная и комплексная работа.Кстати, что касается доступности записи к нотариусу, сегодня у нас есть и цифровые проекты, упрощающие эту процедуру. Совместно с Минцифры мы разработали сервис электронной записи к нотариусу через Госуслуги. И сейчас идет пилотная апробация этого проекта в шести регионах. Это Алтайский край, Белгородская, Ивановская, Калужская и Ростовская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. То есть любой человек может зайти в привычный ему аккаунт на Госуслугах, выбрать удобную нотариальную контору, узнать заранее, какие документы требуется представить нотариусу, и записаться к нему на прием. К концу года планируется, что этот сервис заработает по всей стране.– Как тогда работают нотариусы в труднодоступных регионах России?– Да, есть регионы, например, Якутия, север Красноярского края, Магаданская область, север Хабаровского края, где мы испытываем сложности в поиске кандидатов на должность нотариуса. И поэтому уже несколько лет нотариат реализует программу поддержки нотариусов в труднодоступных и малонаселенных местностях, чтобы жители даже таких непростых и удаленных районов могли получить доступную квалифицированную правовую помощь. Тем нотариусам, которые готовы работать на этих территориях, мы оказываем всестороннюю помощь, в том числе обеспечиваем их необходимой материальной базой и выплачиваем дополнительные средства, так как в силу особенностей этих районов нотариусы не могут работать там на условиях самофинансирования. Также организуется выездная работа нотариусов в этих районах, оказывается помощь в оборудовании временных мест работы на выезде и другое. По истечении пяти лет работы в таком районе у нотариуса появляется преимущественное право, чтобы участвовать в конкурсе на замещение должностей, например, в краевом или областном центре.– Как создавались нотариальные палаты в новых регионах РФ?– Новые регионы – это довольно сложная тема. Но мы с министерством юстиции составили план. Сначала нотариусы, которые там работали и раньше, прошли обучение, те, кто вступил в российское гражданство, кто прошел проверку органов безопасности. Потом были проведены квалификационные экзамены. Те, кто успешно сдал экзамен, были назначены на должности нотариусов. Потом уже были образованы нотариальные палаты. Сначала Херсонская область, потом Запорожье, Донецкая и Луганская народные республики. Сейчас все четыре нотариальные палаты работают.Мы подключили нотариусов к нашей цифровой инфраструктуре – Единой информационной системе нотариата. Им была оказана вся необходимая помощь и по созданию материально-технической базы для палат и нотариусов новых территорий. Были закуплены оргтехника, мобильные комплекты для выездного обслуживания населения, бланки, расходные материалы.Всего в новых регионах на сегодняшний день работают в соответствии с российским законодательством почти 300 нотариусов.– Помогают ли нотариусы оформлять документы участникам специальной военной операции? Какие это документы по большей части? Сколько и каких документов всего было оформлено с начала СВО?– С начала СВО нотариат по собственной инициативе принял решение о введении дополнительных льгот для беженцев из Луганской и Донецкой областей, а потом и различных областей Украины. Как результат, люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию и нуждающиеся в срочной правовой помощи, могли оформить наиболее востребованные ими документы без оплаты услуг правового и технического характера. Это свидетельствование верности перевода или подлинности подписи переводчика, удостоверение различных видов доверенностей, выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других.Позднее, в сентябре, как только была введена частичная мобилизация, нотариат ввел меры поддержки и для мобилизованных граждан. Только за первый месяц мобилизации было совершено более 140 тысяч льготных нотариальных действий без взимания платы за услуги правового и технического характера, а общая сумма предоставленных льгот превысила 205 миллионов рублей. Наиболее востребованы были доверенности. Также обращались за различными волеизъявлениями и завещаниями.Общая сумма льгот, предоставленных нотариусами беженцам и мобилизованным, к настоящему моменту составила более 320 миллионов рублей. Это около 400 тысяч нотариальных действий.Уже в этом году, в конце февраля мы приняли решение о введении новых мер поддержки для участников специальной военной операции и их родных.Так, супругам, родителям и несовершеннолетним детям участников СВО, погибших при исполнении обязанностей военной службы, не нужно оплачивать услуги правового и технического характера при удостоверении доверенностей и согласий на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение ими заграничного паспорта и водительского удостоверения. Также в числе льготных нотариальных действий — освидетельствование верности копий документов, удостоверяющих личность, и документов о государственной регистрации актов гражданского состояния указанных граждан. Кроме того, с членов семьи участников СВО и любых других граждан не взимается плата за услуги правового и технического характера при выдаче им свидетельств о праве на наследство при наследовании имущества погибших защитников.А всего для граждан всей России за прошлый год нами было совершено свыше 4,8 миллиона нотариальных действий с применением льгот на общую сумму более 2,7 миллиарда рублей.Вместе с тем, важно понимать, что широкий перечень льгот, которые предоставляют нотариусы, не компенсируется государством и реализуется исключительно за счет нотариата.– Существуют ситуации, при которых нотариусы могут не взяться за сложную сделку, предпочтя работать над более типовой ситуацией. Есть ли внутри корпорации какие-либо инструменты, контролирующие этот момент?– Смотрите, нотариус – это универсальный юрист в сфере гражданско-правовых отношений. У нас очень сложный отбор, высокие требования. Поэтому нотариус обязан совершать все виды нотариальных действий, которые предусмотрены законодательством.При этом последние годы мы наблюдаем принципиальные изменения в структуре нотариальных действий. Из оборота уходит такая архаика, как удостоверение бумажных копий документов и другие устаревшие и простые действия. Все больше востребованы, наоборот, сложные нотариальные действия с высокой интеллектуальной составляющей и ответственностью нотариуса: удостоверение сделок, действия в корпоративной сфере, действия с цифровой составляющей.Мы видим, что растет количество дистанционных сделок с участием двух и более нотариусов. За первые несколько месяцев этого года уже удостоверено больше дистанционных сделок, чем за весь первый год их существования. Пользуется спросом услуга по так называемой телепортации документов, становится все больше удаленных нотариальных действий и так далее.Конечно, бывает, так складывается, что у одного нотариуса в практике набирается больше одних сделок, например, корпоративных. А к кому-то чаще обращаются, допустим, за обеспечением доказательств. Но в любом случае каждый нотариус — это юрист широкого профиля, задача которого – обеспечить граждан и бизнес квалифицированной правовой помощью.Конечно, нотариус может отказать в совершении того или иного действия. Но он должен свой отказ обосновать: например, в силу того, что заявитель не предоставил необходимый пакет документов. Такие случаи единичны. Мы с ними разбираемся. У нас жесткий контроль за деятельностью, вплоть до привлечения к дисциплинарной ответственности.– Известно, что содержащимся в СИЗО гражданам нередко требуется помощь нотариуса, например, чтобы переписать квартиру, автомобиль или выписать доверенность юристу, чтобы он представлял его в арбитражных судах. В то же время, далеко не все нотариусы хотят ехать в СИЗО или просят за это довольно внушительные средства, а приписанных к местоположению СИЗО нотариусов не хватает. Уделяется ли этому вопросу должное внимание?– Нужно учитывать, что каждый нотариус осуществляет выезды в пределах территории своего нотариального округа. За совершение нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы госпошлина по закону уплачивается в размере, увеличенном в полтора раза.Запросить выезд нотариуса в СИЗО или, допустим, в колонию может как сам осужденный (по телефону или электронной почте), так и его родственники или адвокаты. Также о своем желании совершить то или иной нотариальное действие можно сообщить через администрацию учреждения.Выезд нотариуса в СИЗО или колонию — это одна из вариаций выездного нотариального обслуживания. Нотариусы также выезжают, например, домой к маломобильным гражданам, в больницы, дома престарелых и так далее. В целом примерно каждое сотое нотариальное действие в нашей стране совершается вне помещения нотариальной конторы. В 2022 году на выезде было совершено порядка полумиллиона нотариальных действий.– В одном из своих выступлений вы упомянули о необходимости наделения нотариусов доступом к базам МВД России.– Паспорт является единственным идентифицирующим документом. При этом существуют технологии подделки паспортов, и, к сожалению, с каждым годом они совершенствуются. У нотариусов есть доступ к базе МВД, чтобы проверить, выдавался ли бланк на получение документа. Однако сверить фото в предъявленном паспорте с реальным фото человека в базе данных нотариус не может. Мы хотим, чтобы обращение к нотариусу стало максимально безопасным и эффективным. Чтобы не было ситуаций, когда вдруг оказывается, что кто-то вклеил свое фото в чужой паспорт и с ним пришел совершать нотариальные действия. А потом документ всплыл в какой-нибудь мошеннической схеме. Нотариус должен иметь возможность максимально точно идентифицировать обратившегося к нему гражданина. Следственные и оперативные органы имеют закрытый доступ к этой базе. С нашей точки зрения, нотариусы тоже должны иметь такой доступ.– Константин Анатольевич, исходя из вашего опыта, скажите, стали ли россияне более юридически грамотными?– В целом, я думаю, да. Но я убежден, что уровень юридических знаний, юридической грамотности населения нужно повышать. И мы – нотариальное сообщество – стараемся принимать в этом деятельное участие. Нотариусы дают бесплатные консультации у себя в офисе и на выездных мероприятиях, выступают в СМИ, используют весь спектр возможностей. Активная работа ведется там, где люди проводят много времени – в виртуальном пространстве.Тем более это важно сегодня, когда в силу повальной цифровизации и ускорения гражданского оборота люди ставят галочки и соглашаются с условиями на экране компьютера или смартфона автоматически, даже не читая, под чем они подписываются. Тем более опасным становится такое поведение, когда речь идет о сделках в электронном виде.При этом не нужно всем быть юристами или нотариусами. Каждый должен заниматься своим делом. А безопасность юридически значимых действий должны, как это и установлено законом, обеспечивать нотариусы. Тем более в сложных ситуациях – при сделках, которые касаются дорогого имущества, нельзя рассчитывать только на свои силы и знания. Нужен профессионал, который все объяснит, обеспечит чистоту сделки и еще будет нести за нее имущественную ответственность.

https://realty.ria.ru/20230419/zhile-1865127595.html

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https://ria.ru/20221031/notariusy-1828216462.html

https://realty.ria.ru/20230411/notarius-1863271451.html

https://ria.ru/20211223/isk-1765201161.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, константин корсик, федеральная нотариальная палата