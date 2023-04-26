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Алаудинов назвал возможное контрнаступление ВСУ агонией Киева - РИА Новости, 26.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:10 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/kontrnastuplenie-1867996023.html
Алаудинов назвал возможное контрнаступление ВСУ агонией Киева
Алаудинов назвал возможное контрнаступление ВСУ агонией Киева - РИА Новости, 26.04.2023
Алаудинов назвал возможное контрнаступление ВСУ агонией Киева
Украину в случае контрнаступления ждет поражение, ведь после него у Киева уже не останется "мужского потенциала" даже для обороны, считает помощник главы Чечни, РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T22:10
2023-04-26T22:10
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
апты алаудинов
денис шмыгаль
александр устинов
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ОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украину в случае контрнаступления ждет поражение, ведь после него у Киева уже не останется "мужского потенциала" даже для обороны, считает помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "Даже если Запад и не будет толкать Киев к переговорам, после этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительную войну на протяжении длительного времени. Потому что весь свой "мужской потенциал", который они могли выскрести из всех сусеков, они уже все выскребли. Я называю это уже их последним броском, агонией. Как для них, так и для нас, это будет решающий бой. Для нас это будет уже решающее сражение на пути к победе, а для них - это будет решающее сражение на пути к своему проигрышу", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, те силы и средства, которые есть у Киева, "не могут поменять ход этой истории". Что касается луганского направления, там у украинских войск не фиксируется такого количества сил и средств, которые говорили бы о том, что "сегодня-завтра противник собирается идти в контрнаступление на нашем участке", добавил командир "Ахмата". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.
https://ria.ru/20230426/vsu-1867860622.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, украина, апты алаудинов, денис шмыгаль, александр устинов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Апты Алаудинов, Денис Шмыгаль, Александр Устинов
Алаудинов назвал возможное контрнаступление ВСУ агонией Киева

Командир "Ахмата" Алаудинов считает возможное контрнаступление путем к поражению для ВСУ

Помощник главы ЧР, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Помощник главы ЧР, командир спецназа Ахмат Апты Алаудинов
Помощник главы ЧР, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
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ОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украину в случае контрнаступления ждет поражение, ведь после него у Киева уже не останется "мужского потенциала" даже для обороны, считает помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Даже если Запад и не будет толкать Киев к переговорам, после этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительную войну на протяжении длительного времени. Потому что весь свой "мужской потенциал", который они могли выскрести из всех сусеков, они уже все выскребли. Я называю это уже их последним броском, агонией. Как для них, так и для нас, это будет решающий бой. Для нас это будет уже решающее сражение на пути к победе, а для них - это будет решающее сражение на пути к своему проигрышу", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
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По его словам, те силы и средства, которые есть у Киева, "не могут поменять ход этой истории". Что касается луганского направления, там у украинских войск не фиксируется такого количества сил и средств, которые говорили бы о том, что "сегодня-завтра противник собирается идти в контрнаступление на нашем участке", добавил командир "Ахмата".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаАпты АлаудиновДенис ШмыгальАлександр Устинов
 
 
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