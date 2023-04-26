https://ria.ru/20230426/kontrnastuplenie-1867996023.html

Алаудинов назвал возможное контрнаступление ВСУ агонией Киева

Алаудинов назвал возможное контрнаступление ВСУ агонией Киева - РИА Новости, 26.04.2023

Алаудинов назвал возможное контрнаступление ВСУ агонией Киева

Украину в случае контрнаступления ждет поражение, ведь после него у Киева уже не останется "мужского потенциала" даже для обороны, считает помощник главы Чечни, РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T22:10

2023-04-26T22:10

2023-04-26T22:10

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

апты алаудинов

денис шмыгаль

александр устинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830672890_0:15:1077:622_1920x0_80_0_0_72bfa04b00b1072179cb60bcca38543e.jpg

ОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украину в случае контрнаступления ждет поражение, ведь после него у Киева уже не останется "мужского потенциала" даже для обороны, считает помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "Даже если Запад и не будет толкать Киев к переговорам, после этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительную войну на протяжении длительного времени. Потому что весь свой "мужской потенциал", который они могли выскрести из всех сусеков, они уже все выскребли. Я называю это уже их последним броском, агонией. Как для них, так и для нас, это будет решающий бой. Для нас это будет уже решающее сражение на пути к победе, а для них - это будет решающее сражение на пути к своему проигрышу", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, те силы и средства, которые есть у Киева, "не могут поменять ход этой истории". Что касается луганского направления, там у украинских войск не фиксируется такого количества сил и средств, которые говорили бы о том, что "сегодня-завтра противник собирается идти в контрнаступление на нашем участке", добавил командир "Ахмата". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.

https://ria.ru/20230426/vsu-1867860622.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, апты алаудинов, денис шмыгаль, александр устинов