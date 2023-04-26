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Кулеба заверил, что весеннее контрнаступление ВСУ состоится - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/kontrnastuplenie-1867976080.html
Кулеба заверил, что весеннее контрнаступление ВСУ состоится
Кулеба заверил, что весеннее контрнаступление ВСУ состоится - РИА Новости, 26.04.2023
Кулеба заверил, что весеннее контрнаступление ВСУ состоится
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весеннее контрнаступление украинской армии состоится и позволит "освободить" всю территорию страны. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:27
2023-04-26T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
мид украины
россия
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РИМ, 26 апр – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весеннее контрнаступление украинской армии состоится и позволит "освободить" всю территорию страны. "Весеннее наступление Украины будет, но я не скажу вам, когда. Потому что не хочу облегчать жизнь российской разведке. Мы готовимся, подготавливаем наши вооруженные силы, единственной целью этого контрнаступления будет освобождение украинской территории, то есть возвращение того, что принадлежит нам", - заявил он в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24. По словам Кулебы, киевские власти ускорят подготовку с точки зрения военной техники, амуниции и вооружения, "чтобы это контрнаступление было эффективным". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.
https://ria.ru/20230426/zakhvat-1867870724.html
https://ria.ru/20230426/vsu-1867860622.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, мид украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Россия
Кулеба заверил, что весеннее контрнаступление ВСУ состоится

Глава МИД Украины Кулеба заверил, что весеннее контрнаступление ВСУ состоится

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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РИМ, 26 апр – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весеннее контрнаступление украинской армии состоится и позволит "освободить" всю территорию страны.
"Весеннее наступление Украины будет, но я не скажу вам, когда. Потому что не хочу облегчать жизнь российской разведке. Мы готовимся, подготавливаем наши вооруженные силы, единственной целью этого контрнаступления будет освобождение украинской территории, то есть возвращение того, что принадлежит нам", - заявил он в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24.
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По словам Кулебы, киевские власти ускорят подготовку с точки зрения военной техники, амуниции и вооружения, "чтобы это контрнаступление было эффективным".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.
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