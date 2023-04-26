https://ria.ru/20230426/kontrnastuplenie-1867976080.html

Кулеба заверил, что весеннее контрнаступление ВСУ состоится

Кулеба заверил, что весеннее контрнаступление ВСУ состоится - РИА Новости, 26.04.2023

Кулеба заверил, что весеннее контрнаступление ВСУ состоится

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весеннее контрнаступление украинской армии состоится и позволит "освободить" всю территорию страны. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:27

2023-04-26T19:27

2023-04-26T19:27

специальная военная операция на украине

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дмитрий кулеба

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РИМ, 26 апр – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весеннее контрнаступление украинской армии состоится и позволит "освободить" всю территорию страны. "Весеннее наступление Украины будет, но я не скажу вам, когда. Потому что не хочу облегчать жизнь российской разведке. Мы готовимся, подготавливаем наши вооруженные силы, единственной целью этого контрнаступления будет освобождение украинской территории, то есть возвращение того, что принадлежит нам", - заявил он в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24. По словам Кулебы, киевские власти ускорят подготовку с точки зрения военной техники, амуниции и вооружения, "чтобы это контрнаступление было эффективным". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.

https://ria.ru/20230426/zakhvat-1867870724.html

https://ria.ru/20230426/vsu-1867860622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, дмитрий кулеба, мид украины, россия