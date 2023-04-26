https://ria.ru/20230426/kompleks-1867957510.html

Мультимедийный логистический комплекс открылся в Новороссийске

Мультимедийный логистический комплекс открылся в Новороссийске - РИА Новости, 26.04.2023

Мультимедийный логистический комплекс открылся в Новороссийске

Новый мультимедийный логистический комплекс на 20 тысяч квадратных метров открылся в Новороссийске, в реализацию проекта инвестировано более 1,4 миллиарда... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:19

2023-04-26T18:19

2023-04-26T18:19

краснодарский край

экономика

новороссийск

краснодарский край

игорь галась

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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Новый мультимедийный логистический комплекс на 20 тысяч квадратных метров открылся в Новороссийске, в реализацию проекта инвестировано более 1,4 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. В торжественной церемонии открытия нового логистического комплекса на территории Кирилловской промышленной зоны Новороссийска приняли участие первый заместитель губернатора Игорь Галась и глава города-героя Андрей Кравченко. "Объем инвестиций составил более 1,4 миллиарда рублей… Предприятие ООО "Новоросслогистик" создано для оказания услуг по долгосрочной аренде площадей в складском комплексе. Новый мультимедийный логистический центр площадью 20 тысяч квадратных метров станет перевалочной базой для хранения продукции по пути следования из морского торгового порта в розничные торговые сети Краснодарского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию логистического центра было подписано между администрацией города и ООО "Новоросслогистик" на Российском инвестиционном форуме в 2019 году. "В нынешних условиях важно понимать, что экономика не стоит на месте и развивается. Реализуются инвестиционные проекты, несмотря на все вызовы. Модернизируется транспортная инфраструктура на подходе к портам Азово-Черноморского бассейна. Компания-инвестор вложила серьезные средства в развитие города и региона, уверен, вы найдете надежных партнеров в бизнесе", - передает пресс-служба слова Галася. Кравченко отметил, что проект повысит привлекательность города для инвесторов. По данным властей, весь комплекс располагается на земельном участке площадью 4,5 гектара, он создаст 120 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20230419/parad-1866454959.html

https://ria.ru/20230425/kuban-1867664698.html

новороссийск

краснодарский край

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экономика, новороссийск, краснодарский край, игорь галась