https://ria.ru/20230426/kitay-1867848109.html

Китаю и России надо быть вместе, заявил посол Чжан Ханьхуэй

Китаю и России надо быть вместе, заявил посол Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 26.04.2023

Китаю и России надо быть вместе, заявил посол Чжан Ханьхуэй

Китай и Россия солидарны в защите общих интересов и поддержании мира и стабильности, надо быть вместе, бороться против западных стран, заявил посол КНР в РФ... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:33

2023-04-26T13:33

2023-04-26T13:33

в мире

китай

россия

саратовская область

роман бусаргин

чжан ханьхуэй

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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Китай и Россия солидарны в защите общих интересов и поддержании мира и стабильности, надо быть вместе, бороться против западных стран, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Мы считаем, что надо укреплять наше сотрудничество в гуманитарной области, особенно сегодня, нам надо принимать тесные меры для сближения наших народов. На сегодня наши страны солидарны в области защиты результатов Второй мировой войны. Мы солидарны как для защиты общих интересов и для поддержания мира и стабильности в этом мире, особенно при нынешней турбулентной ситуации, международной обстановки. Нам надо быть вместе, бок-о-бок, спина к спине бороться против этих западных стран. Это все, конечно, для защиты наших интересов", - сказал посол в ходе встречи с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Он сообщил, что в Саратове возложил цветы к памятнику павшим героям во Второй Мировой войне, а затем посетил музей боевой и трудовой славы на Соколовой горе. "Потом мы посетили музей, посещение произвело на нас глубокое впечатление", - добавил Ханьхуэй.

https://ria.ru/20230426/eksport-1867756701.html

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китай

россия

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, саратовская область, роман бусаргин, чжан ханьхуэй