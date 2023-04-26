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Китаю и России надо быть вместе, заявил посол Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 26.04.2023
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13:33 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/kitay-1867848109.html
Китаю и России надо быть вместе, заявил посол Чжан Ханьхуэй
Китаю и России надо быть вместе, заявил посол Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 26.04.2023
Китаю и России надо быть вместе, заявил посол Чжан Ханьхуэй
Китай и Россия солидарны в защите общих интересов и поддержании мира и стабильности, надо быть вместе, бороться против западных стран, заявил посол КНР в РФ... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:33
2023-04-26T13:33
в мире
китай
россия
саратовская область
роман бусаргин
чжан ханьхуэй
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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Китай и Россия солидарны в защите общих интересов и поддержании мира и стабильности, надо быть вместе, бороться против западных стран, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Мы считаем, что надо укреплять наше сотрудничество в гуманитарной области, особенно сегодня, нам надо принимать тесные меры для сближения наших народов. На сегодня наши страны солидарны в области защиты результатов Второй мировой войны. Мы солидарны как для защиты общих интересов и для поддержания мира и стабильности в этом мире, особенно при нынешней турбулентной ситуации, международной обстановки. Нам надо быть вместе, бок-о-бок, спина к спине бороться против этих западных стран. Это все, конечно, для защиты наших интересов", - сказал посол в ходе встречи с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Он сообщил, что в Саратове возложил цветы к памятнику павшим героям во Второй Мировой войне, а затем посетил музей боевой и трудовой славы на Соколовой горе. "Потом мы посетили музей, посещение произвело на нас глубокое впечатление", - добавил Ханьхуэй.
https://ria.ru/20230426/eksport-1867756701.html
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в мире, китай, россия, саратовская область, роман бусаргин, чжан ханьхуэй
В мире, Китай, Россия, Саратовская область, Роман Бусаргин, Чжан Ханьхуэй
Китаю и России надо быть вместе, заявил посол Чжан Ханьхуэй

Посол Чжан Ханьхуэй: Китай и Россия должны вместе бороться против западных стран

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Китай и Россия солидарны в защите общих интересов и поддержании мира и стабильности, надо быть вместе, бороться против западных стран, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Мы считаем, что надо укреплять наше сотрудничество в гуманитарной области, особенно сегодня, нам надо принимать тесные меры для сближения наших народов. На сегодня наши страны солидарны в области защиты результатов Второй мировой войны. Мы солидарны как для защиты общих интересов и для поддержания мира и стабильности в этом мире, особенно при нынешней турбулентной ситуации, международной обстановки. Нам надо быть вместе, бок-о-бок, спина к спине бороться против этих западных стран. Это все, конечно, для защиты наших интересов", - сказал посол в ходе встречи с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным.
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Он сообщил, что в Саратове возложил цветы к памятнику павшим героям во Второй Мировой войне, а затем посетил музей боевой и трудовой славы на Соколовой горе.
"Потом мы посетили музей, посещение произвело на нас глубокое впечатление", - добавил Ханьхуэй.
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