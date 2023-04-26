https://ria.ru/20230426/kitay-1867771300.html

Китай и Россия договорились о взаимопонимании в сфере морского права

Китай и Россия договорились о взаимопонимании в сфере морского права - РИА Новости, 26.04.2023

Китай и Россия договорились о взаимопонимании в сфере морского права

Береговая охрана КНР и Федеральная служба безопасности РФ подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере морского права, сообщило... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:21

2023-04-26T08:21

2023-04-26T08:21

в мире

китай

россия

мурманск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Береговая охрана КНР и Федеральная служба безопасности РФ подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере морского права, сообщило Центральное телевидение Китая. Сообщается, что подписание состоялось в рамках рабочих встреч представителей Береговой охраны КНР с представителями ФСБ, которые прошли с 24 по 25 апреля в Мурманске. Отмечается, что представители Береговой охраны КНР также понаблюдали за учениями "Арктический патруль - 2023".

https://ria.ru/20230426/eksport-1867756701.html

китай

россия

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, мурманск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)