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Китай и Россия договорились о взаимопонимании в сфере морского права - РИА Новости, 26.04.2023
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08:21 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/kitay-1867771300.html
Китай и Россия договорились о взаимопонимании в сфере морского права
Китай и Россия договорились о взаимопонимании в сфере морского права - РИА Новости, 26.04.2023
Китай и Россия договорились о взаимопонимании в сфере морского права
Береговая охрана КНР и Федеральная служба безопасности РФ подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере морского права, сообщило... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:21
2023-04-26T08:21
в мире
китай
россия
мурманск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Береговая охрана КНР и Федеральная служба безопасности РФ подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере морского права, сообщило Центральное телевидение Китая. Сообщается, что подписание состоялось в рамках рабочих встреч представителей Береговой охраны КНР с представителями ФСБ, которые прошли с 24 по 25 апреля в Мурманске. Отмечается, что представители Береговой охраны КНР также понаблюдали за учениями "Арктический патруль - 2023".
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в мире, китай, россия, мурманск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Китай, Россия, Мурманск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Китай и Россия договорились о взаимопонимании в сфере морского права

Китай и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере морского права

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао в Пекине
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Береговая охрана КНР и Федеральная служба безопасности РФ подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере морского права, сообщило Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что подписание состоялось в рамках рабочих встреч представителей Береговой охраны КНР с представителями ФСБ, которые прошли с 24 по 25 апреля в Мурманске.
Отмечается, что представители Береговой охраны КНР также понаблюдали за учениями "Арктический патруль - 2023".
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В миреКитайРоссияМурманскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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