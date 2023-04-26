https://ria.ru/20230426/kinolog-1867758241.html

Кинолог рассказал о подготовке собак-поводырей

Кинолог рассказал о подготовке собак-поводырей - РИА Новости, 26.04.2023

Кинолог рассказал о подготовке собак-поводырей

Воспитание собаки-поводыря занимает достаточно долгое время и может продолжаться полтора года, однако потом такая собака сможет возить людей с ограниченными... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T03:09

2023-04-26T03:09

2023-04-26T03:09

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Воспитание собаки-поводыря занимает достаточно долгое время и может продолжаться полтора года, однако потом такая собака сможет возить людей с ограниченными возможностями по более чем 30 маршрутам, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Международный день собак-поводырей отмечается в последнюю среду апреля, в 2023 году он выпадает на 26 апреля. "Для людей с ограниченными возможностями собака-помощник - это, порой, единственная возможность жить привычной для других людей жизнью. Для этой роли подходят не все собаки. Питомец должен быть спокойным, с добрым нравом и тягой к обучению. Эти животные отлично ориентируются в окружающей среде и даже могут принимать самостоятельные решения", - сказал Голубев. Он добавил, что при отборе щенков также внимание уделяется тому, насколько они контактны и желают сотрудничать с человеком. Кроме того, важна смелость собаки, так как грамотно обученный питомец должен с максимально возможной безопасностью помогать человеку передвигаться вне пределов дома или квартиры. Поэтапный процессПроцесс подготовки собаки-поводыря занимает порядка полутора лет, а незрячий человек может ждать своего помощника на протяжении двух лет, подчеркнул кинолог. По его словам, собак обучают водить человека по заранее изученному маршруту и при этом предупреждать о препятствиях на пути. Маршруты обычно называют по конечной точке. Для того, чтобы человеку было проще ориентироваться, питомца учат останавливаться на промежуточных точках, например, у различных скамеек, столбиков, автобусных остановок. "В результате работа обученной собаки выглядит так, что человек с собакой выходят из дома, человек говорит собаке название маршрута, куда ему нужно попасть, и дает команду "вперёд". Например, он говорит: "Аптека, вперёд!" и собака поведет его по тому маршруту, который они назвали "аптека". Таких маршрутов собака может запомнить более 30 по названиям", - уточнил президент РКФ. Дружелюбные и чуткиеЧаще всего для работы поводырями выбирают собак средних размеров, отличающихся выдержкой, добротой, терпением и высокой способностью к дрессировке. Лучшие помощники вырастают из собак, чьи родители также работали собаками-помощниками, поскольку часть из необходимых качеств наследуются, отметил Голубев. Зачастую поводырями оказываются выносливые, энергичные и сообразительные, а также отличающиеся нежностью, эмпатией и жизнелюбием золотистые ретриверы. Хороших помощников из них делают высокий интеллект, способность к обучению, деликатность, хорошая память и острое чутье, пояснил кинолог. Также хорошего поводыря можно воспитать из спокойных и дружелюбных лабрадор-ретриверов. Как уточнил Голубев, они миролюбивые, спокойные, легко вступают в контакт, к тому же быстро запоминают команды и успешно дрессируются. Он отметил, что еще одной породой, подходящей для работы поводырем, является колли. Эти смелые и выносливые собаки с радостью придут на помощь. Они очень дружелюбны и легко приспосабливаются к любым условиям работы, а кроме того, сильно ориентированы на человека, что делает их отличными поводырями, добавил кинолог.

https://ria.ru/20230416/sobaki-1865605461.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230424/sobaka-1867383522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество