СМИ: Карл III отказался от терминала аэропорта, названного в свою честь
Times: Карл III отказался от предложения аэропорта Хитроу назвать терминал в его честь
© AP Photo / Sang TanПассажиры возле одного из терминалов аэропорта "Хитроу" в Лондоне
© AP Photo / Sang Tan
Пассажиры возле одного из терминалов аэропорта "Хитроу" в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Король Великобритании Карл III отказался от предложения лондонского аэропорта Хитроу переименовать терминал в его честь, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники в правительстве и в Букингемском дворце.
"Экологические соображения вызвали у монарха сомнения по поводу этого предложения", - пишет газета. В качестве второй возможной причины отказа со стороны Карла III Times называет "отсутствие тесных связей" между королем и аэропортом. Как сообщает издание, Букингемский дворец "призвал министров вежливо отклонить предложение, чтобы не вызвать смущения".
В 2014 году лондонский аэропорт Хитроу уже переименовывал один из своих терминалов в честь монарха. Тогда Терминал 2 получил имя "Королевский Терминал" (Queen's Terminal) в честь Елизаветы II.
Карл III регулярно призывает к защите климата. В 2022 году на саммите COP26 в Глазго он призвал отказаться от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые ресурсы. Вместе с тем, Карла III много критиковали за его частое использование частных самолетов и вертолетов.