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СМИ: Карл III отказался от терминала аэропорта, названного в свою честь - РИА Новости, 26.04.2023
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13:49 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/khitrou-1867854568.html
СМИ: Карл III отказался от терминала аэропорта, названного в свою честь
СМИ: Карл III отказался от терминала аэропорта, названного в свою честь - РИА Новости, 26.04.2023
СМИ: Карл III отказался от терминала аэропорта, названного в свою честь
Король Великобритании Карл III отказался от предложения лондонского аэропорта Хитроу переименовать терминал в его честь, сообщает британская газета Times со... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:49
2023-04-26T13:49
в мире
великобритания
карл iii
лондон
аэропорт хитроу
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Король Великобритании Карл III отказался от предложения лондонского аэропорта Хитроу переименовать терминал в его честь, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники в правительстве и в Букингемском дворце. "Экологические соображения вызвали у монарха сомнения по поводу этого предложения", - пишет газета. В качестве второй возможной причины отказа со стороны Карла III Times называет "отсутствие тесных связей" между королем и аэропортом. Как сообщает издание, Букингемский дворец "призвал министров вежливо отклонить предложение, чтобы не вызвать смущения". В 2014 году лондонский аэропорт Хитроу уже переименовывал один из своих терминалов в честь монарха. Тогда Терминал 2 получил имя "Королевский Терминал" (Queen's Terminal) в честь Елизаветы II. Карл III регулярно призывает к защите климата. В 2022 году на саммите COP26 в Глазго он призвал отказаться от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые ресурсы. Вместе с тем, Карла III много критиковали за его частое использование частных самолетов и вертолетов.
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в мире, великобритания, карл iii, лондон, аэропорт хитроу
В мире, Великобритания, Карл III, Лондон, аэропорт Хитроу
СМИ: Карл III отказался от терминала аэропорта, названного в свою честь

Times: Карл III отказался от предложения аэропорта Хитроу назвать терминал в его честь

© AP Photo / Sang TanПассажиры возле одного из терминалов аэропорта "Хитроу" в Лондоне
Пассажиры возле одного из терминалов аэропорта Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Sang Tan
Пассажиры возле одного из терминалов аэропорта "Хитроу" в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Король Великобритании Карл III отказался от предложения лондонского аэропорта Хитроу переименовать терминал в его честь, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники в правительстве и в Букингемском дворце.
"Экологические соображения вызвали у монарха сомнения по поводу этого предложения", - пишет газета. В качестве второй возможной причины отказа со стороны Карла III Times называет "отсутствие тесных связей" между королем и аэропортом. Как сообщает издание, Букингемский дворец "призвал министров вежливо отклонить предложение, чтобы не вызвать смущения".
В 2014 году лондонский аэропорт Хитроу уже переименовывал один из своих терминалов в честь монарха. Тогда Терминал 2 получил имя "Королевский Терминал" (Queen's Terminal) в честь Елизаветы II.
Карл III регулярно призывает к защите климата. В 2022 году на саммите COP26 в Глазго он призвал отказаться от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые ресурсы. Вместе с тем, Карла III много критиковали за его частое использование частных самолетов и вертолетов.
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В миреВеликобританияКарл IIIЛондонаэропорт Хитроу
 
 
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