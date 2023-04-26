https://ria.ru/20230426/khitrou-1867854568.html

СМИ: Карл III отказался от терминала аэропорта, названного в свою честь

СМИ: Карл III отказался от терминала аэропорта, названного в свою честь - РИА Новости, 26.04.2023

СМИ: Карл III отказался от терминала аэропорта, названного в свою честь

Король Великобритании Карл III отказался от предложения лондонского аэропорта Хитроу переименовать терминал в его честь, сообщает британская газета Times со... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:49

2023-04-26T13:49

2023-04-26T13:49

в мире

великобритания

карл iii

лондон

аэропорт хитроу

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Король Великобритании Карл III отказался от предложения лондонского аэропорта Хитроу переименовать терминал в его честь, сообщает британская газета Times со ссылкой на источники в правительстве и в Букингемском дворце. "Экологические соображения вызвали у монарха сомнения по поводу этого предложения", - пишет газета. В качестве второй возможной причины отказа со стороны Карла III Times называет "отсутствие тесных связей" между королем и аэропортом. Как сообщает издание, Букингемский дворец "призвал министров вежливо отклонить предложение, чтобы не вызвать смущения". В 2014 году лондонский аэропорт Хитроу уже переименовывал один из своих терминалов в честь монарха. Тогда Терминал 2 получил имя "Королевский Терминал" (Queen's Terminal) в честь Елизаветы II. Карл III регулярно призывает к защите климата. В 2022 году на саммите COP26 в Глазго он призвал отказаться от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые ресурсы. Вместе с тем, Карла III много критиковали за его частое использование частных самолетов и вертолетов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, карл iii, лондон, аэропорт хитроу