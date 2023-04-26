https://ria.ru/20230426/khischenie-1867977710.html
Главу автобронетанковой службы ЮВО обвинили в хищении деталей для танков
Главу автобронетанковой службы ЮВО обвинили в хищении деталей для танков - РИА Новости, 26.04.2023
Главу автобронетанковой службы ЮВО обвинили в хищении деталей для танков
Начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа Александр Денисов обвиняется в хищении деталей для танков, следует РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:39
2023-04-26T19:39
2023-04-26T19:39
происшествия
россия
т-90
южный военный округ
армия
мошенничество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа Александр Денисов обвиняется в хищении деталей для танков, следует из постановления Южного окружного военного суда. Согласно документу, 28 марта в отношении Денисова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). В тот же день он был задержан. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд санкционировал арест Денисова до 28 мая текущего года. Защитники обжаловали данное постановление. В апреле судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила решение об аресте без изменения. Как пишет издание "Коммерсант", по версии следствия, с ноября 2021 по апрель 2022 года Денисов в составе организованной группы похитил двигатели для танков Т-90 на сумму 20,5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230126/khischenie-1847538998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, т-90, южный военный округ, армия, мошенничество
Происшествия, Россия, Т-90, Южный военный округ, Армия, Мошенничество
Главу автобронетанковой службы ЮВО обвинили в хищении деталей для танков
Суд обвинил начальника автобронетанковой службы ЮВО Денисова в хищении деталей для танков
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа Александр Денисов обвиняется в хищении деталей для танков, следует из постановления Южного окружного военного суда.
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"Денисов обвиняется в том, что он, действуя в составе организованной группы, используя свое служебное положение,... путем злоупотребления доверием совершил хищение… предназначенных для установки на танк (деталей) на общую сумму (данные судом скрыты – ред.), то есть в особо крупном размере", - говорится в постановлении.
Согласно документу, 28 марта в отношении Денисова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). В тот же день он был задержан.
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд санкционировал арест Денисова до 28 мая текущего года. Защитники обжаловали данное постановление. В апреле судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила решение об аресте без изменения.
Как пишет издание "Коммерсант", по версии следствия, с ноября 2021 по апрель 2022 года Денисов в составе организованной группы похитил двигатели для танков Т-90 на сумму 20,5 миллионов рублей.
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