https://ria.ru/20230426/khischenie-1867977710.html

Главу автобронетанковой службы ЮВО обвинили в хищении деталей для танков

Главу автобронетанковой службы ЮВО обвинили в хищении деталей для танков - РИА Новости, 26.04.2023

Главу автобронетанковой службы ЮВО обвинили в хищении деталей для танков

Начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа Александр Денисов обвиняется в хищении деталей для танков, следует РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:39

2023-04-26T19:39

2023-04-26T19:39

происшествия

россия

т-90

южный военный округ

армия

мошенничество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа Александр Денисов обвиняется в хищении деталей для танков, следует из постановления Южного окружного военного суда. Согласно документу, 28 марта в отношении Денисова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). В тот же день он был задержан. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд санкционировал арест Денисова до 28 мая текущего года. Защитники обжаловали данное постановление. В апреле судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила решение об аресте без изменения. Как пишет издание "Коммерсант", по версии следствия, с ноября 2021 по апрель 2022 года Денисов в составе организованной группы похитил двигатели для танков Т-90 на сумму 20,5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230126/khischenie-1847538998.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, т-90, южный военный округ, армия, мошенничество