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МИД пригрозил Финляндии ответными мерами на арест российской недвижимости - РИА Новости, 26.04.2023
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06:09 26.04.2023 (обновлено: 10:19 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/khelsinki-1867764235.html
МИД пригрозил Финляндии ответными мерами на арест российской недвижимости
МИД пригрозил Финляндии ответными мерами на арест российской недвижимости - РИА Новости, 26.04.2023
МИД пригрозил Финляндии ответными мерами на арест российской недвижимости
Москва примет ответные меры, если Хельсинки не урегулирует ситуацию с квартирами, которыми пользовался Российский центр науки и культуры, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T06:09
2023-04-26T10:19
финляндия
рцнк
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хельсинки
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва примет ответные меры, если Хельсинки не урегулирует ситуацию с квартирами, которыми пользовался Российский центр науки и культуры, заявили РИА Новости в МИД.Там напомнили, что в середине апреля РЦНК получил извещения Службы судебных приставов Финляндии о наложении запрета сроком до трех недель на любые действия с административным зданием центра, земельным участком, а также несколькими квартирами. По данным газеты Helsingin Sanomat, речь идет о семи квартирах в центре финской столицы площадью от 36 до 175 квадратных метров и общей стоимостью 1,4 миллиона евро.Посольство в Хельсинки направило финским коллегам ноту о том, что это имущество находится в собственности России, и потребовало разъяснить, как решение приставов соотносится с нормами международного права. После этого приставы сняли ограничения на действия с земельным участком и зданием РЦНК, пояснив, что для ареста этого имущества нет оснований.В ведомстве заявили, что рассматривают действия службы судебных приставов как очередной антироссийский выпад финских властей.По данным Службы судебных приставов Финляндии, в стране находятся под санкциями ЕС в связи с российской специальной военной операцией на Украине около 1710 ответчиков, у которых арестованы активы на сумму около 244 миллионов евро. Уже подано около 30 апелляций и начались судебные процессы.Накануне Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Согласно документу, в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.
https://ria.ru/20230419/finlyandiya-1866266708.html
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финляндия, рцнк, евросоюз, россия, хельсинки, в мире
Финляндия, РЦНК, Евросоюз, Россия, Хельсинки, В мире
МИД пригрозил Финляндии ответными мерами на арест российской недвижимости

МИД: Москва примет меры, если Финляндия не решит вопрос с российской недвижимостью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва примет ответные меры, если Хельсинки не урегулирует ситуацию с квартирами, которыми пользовался Российский центр науки и культуры, заявили РИА Новости в МИД.
Там напомнили, что в середине апреля РЦНК получил извещения Службы судебных приставов Финляндии о наложении запрета сроком до трех недель на любые действия с административным зданием центра, земельным участком, а также несколькими квартирами. По данным газеты Helsingin Sanomat, речь идет о семи квартирах в центре финской столицы площадью от 36 до 175 квадратных метров и общей стоимостью 1,4 миллиона евро.
«
"Финская сторона обосновала свои действия намерением изучить вопрос о том, являются ли данные объекты недвижимости активами, которые подлежат аресту в соответствии с санкционными решениями ЕС", — пояснили в МИД.
Посольство в Хельсинки направило финским коллегам ноту о том, что это имущество находится в собственности России, и потребовало разъяснить, как решение приставов соотносится с нормами международного права.
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После этого приставы сняли ограничения на действия с земельным участком и зданием РЦНК, пояснив, что для ареста этого имущества нет оснований.
«
"Вместе с тем остается пока неурегулированной ситуация вокруг находящихся в пользовании РЦНК квартир. Никаких разъяснений от финского ведомства по данному вопросу еще не получено", — продолжили в МИД.
В ведомстве заявили, что рассматривают действия службы судебных приставов как очередной антироссийский выпад финских властей.
«

"В случае отказа от урегулирования сложившейся ситуации российская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры", — предупредили в МИД.

По данным Службы судебных приставов Финляндии, в стране находятся под санкциями ЕС в связи с российской специальной военной операцией на Украине около 1710 ответчиков, у которых арестованы активы на сумму около 244 миллионов евро. Уже подано около 30 апелляций и начались судебные процессы.
Накануне Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Согласно документу, в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.
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