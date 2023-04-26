https://ria.ru/20230426/khelsinki-1867764235.html

МИД пригрозил Финляндии ответными мерами на арест российской недвижимости

МИД пригрозил Финляндии ответными мерами на арест российской недвижимости - РИА Новости, 26.04.2023

МИД пригрозил Финляндии ответными мерами на арест российской недвижимости

Москва примет ответные меры, если Хельсинки не урегулирует ситуацию с квартирами, которыми пользовался Российский центр науки и культуры, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T06:09

2023-04-26T06:09

2023-04-26T10:19

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва примет ответные меры, если Хельсинки не урегулирует ситуацию с квартирами, которыми пользовался Российский центр науки и культуры, заявили РИА Новости в МИД.Там напомнили, что в середине апреля РЦНК получил извещения Службы судебных приставов Финляндии о наложении запрета сроком до трех недель на любые действия с административным зданием центра, земельным участком, а также несколькими квартирами. По данным газеты Helsingin Sanomat, речь идет о семи квартирах в центре финской столицы площадью от 36 до 175 квадратных метров и общей стоимостью 1,4 миллиона евро.Посольство в Хельсинки направило финским коллегам ноту о том, что это имущество находится в собственности России, и потребовало разъяснить, как решение приставов соотносится с нормами международного права. После этого приставы сняли ограничения на действия с земельным участком и зданием РЦНК, пояснив, что для ареста этого имущества нет оснований.В ведомстве заявили, что рассматривают действия службы судебных приставов как очередной антироссийский выпад финских властей.По данным Службы судебных приставов Финляндии, в стране находятся под санкциями ЕС в связи с российской специальной военной операцией на Украине около 1710 ответчиков, у которых арестованы активы на сумму около 244 миллионов евро. Уже подано около 30 апелляций и начались судебные процессы.Накануне Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Согласно документу, в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.

https://ria.ru/20230419/finlyandiya-1866266708.html

https://ria.ru/20230424/finlyandiya-1867321800.html

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финляндия, рцнк, евросоюз, россия, хельсинки, в мире