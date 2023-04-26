МИД пригрозил Финляндии ответными мерами на арест российской недвижимости
МИД: Москва примет меры, если Финляндия не решит вопрос с российской недвижимостью
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва примет ответные меры, если Хельсинки не урегулирует ситуацию с квартирами, которыми пользовался Российский центр науки и культуры, заявили РИА Новости в МИД.
Там напомнили, что в середине апреля РЦНК получил извещения Службы судебных приставов Финляндии о наложении запрета сроком до трех недель на любые действия с административным зданием центра, земельным участком, а также несколькими квартирами. По данным газеты Helsingin Sanomat, речь идет о семи квартирах в центре финской столицы площадью от 36 до 175 квадратных метров и общей стоимостью 1,4 миллиона евро.
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"Финская сторона обосновала свои действия намерением изучить вопрос о том, являются ли данные объекты недвижимости активами, которые подлежат аресту в соответствии с санкционными решениями ЕС", — пояснили в МИД.
Посольство в Хельсинки направило финским коллегам ноту о том, что это имущество находится в собственности России, и потребовало разъяснить, как решение приставов соотносится с нормами международного права.
После этого приставы сняли ограничения на действия с земельным участком и зданием РЦНК, пояснив, что для ареста этого имущества нет оснований.
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"Вместе с тем остается пока неурегулированной ситуация вокруг находящихся в пользовании РЦНК квартир. Никаких разъяснений от финского ведомства по данному вопросу еще не получено", — продолжили в МИД.
В ведомстве заявили, что рассматривают действия службы судебных приставов как очередной антироссийский выпад финских властей.
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"В случае отказа от урегулирования сложившейся ситуации российская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры", — предупредили в МИД.
По данным Службы судебных приставов Финляндии, в стране находятся под санкциями ЕС в связи с российской специальной военной операцией на Украине около 1710 ответчиков, у которых арестованы активы на сумму около 244 миллионов евро. Уже подано около 30 апелляций и начались судебные процессы.
Накануне Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Согласно документу, в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.