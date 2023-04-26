https://ria.ru/20230426/karlson-1867943498.html
Карлсон пока не ответил на предложение Соловьева о работе
Карлсон пока не ответил на предложение Соловьева о работе - РИА Новости, 26.04.2023
Карлсон пока не ответил на предложение Соловьева о работе
Американский телеведущий Такер Карлсон пока не ответил на предложение команды "Соловьев.Live", чтобы взять и поехать работать в Россию, нужно иметь смелость,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:47
2023-04-26T17:47
2023-04-26T17:47
россия
такер карлсон
владимир соловьев (телеведущий)
в мире
сша
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американский телеведущий Такер Карлсон пока не ответил на предложение команды "Соловьев.Live", чтобы взять и поехать работать в Россию, нужно иметь смелость, заявил журналист Владимир Соловьев. Накануне телеканал Fox News сообщил, что телеведущий Такер Карлсон уходит с телеканала. Сам Fox News заявил, что решение об уходе было обоюдным для ведущего и телеканала. О дальнейших планах Карлсона не сообщается. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила работу в России американскому телеведущему. "Я думаю, что он пока считает, сколько будет в рублях его зарплата. Когда посчитает, я думаю, с нами свяжется, мы гарантируем ему мягкий переезд, поможем устроиться, познакомим с русской кухней. Конечно, он ничего не ответил.. Слушайте, что вы ждёте от американца? Он будет считать, взвешивать, думать, переживать, совещаться с адвокатами. Это же нужно иметь смелость, чтобы взять и поехать работать в Россию. Пожалуй, в последнюю страну в мире, где есть свобода слова", - сказал Соловьев журналистам. После этого он обратился к американскому журналисту: "Такер, приезжай сюда, тебе понравится".
https://ria.ru/20230424/televeduschiy-1867467100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, такер карлсон, владимир соловьев (телеведущий), в мире, сша
Россия, Такер Карлсон, Владимир Соловьев (телеведущий), В мире, США
Карлсон пока не ответил на предложение Соловьева о работе
Соловьев заявил, что ушедший с Fox News Карлсон пока не ответил на предложение о работе
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американский телеведущий Такер Карлсон пока не ответил на предложение команды "Соловьев.Live", чтобы взять и поехать работать в Россию, нужно иметь смелость, заявил журналист Владимир Соловьев.
Накануне телеканал Fox News сообщил, что телеведущий Такер Карлсон уходит с телеканала. Сам Fox News заявил, что решение об уходе было обоюдным для ведущего и телеканала. О дальнейших планах Карлсона не сообщается. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила работу в России американскому телеведущему.
"Я думаю, что он пока считает, сколько будет в рублях его зарплата. Когда посчитает, я думаю, с нами свяжется, мы гарантируем ему мягкий переезд, поможем устроиться, познакомим с русской кухней. Конечно, он ничего не ответил.. Слушайте, что вы ждёте от американца? Он будет считать, взвешивать, думать, переживать, совещаться с адвокатами. Это же нужно иметь смелость, чтобы взять и поехать работать в Россию. Пожалуй, в последнюю страну в мире, где есть свобода слова", - сказал Соловьев журналистам.
После этого он обратился к американскому журналисту: "Такер, приезжай сюда, тебе понравится".
Цензура обреченных: Такера Карлсона убрали из телеэфира