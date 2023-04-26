https://ria.ru/20230426/karlson-1867943498.html

Карлсон пока не ответил на предложение Соловьева о работе

Карлсон пока не ответил на предложение Соловьева о работе - РИА Новости, 26.04.2023

Карлсон пока не ответил на предложение Соловьева о работе

Американский телеведущий Такер Карлсон пока не ответил на предложение команды "Соловьев.Live", чтобы взять и поехать работать в Россию, нужно иметь смелость,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:47

2023-04-26T17:47

2023-04-26T17:47

россия

такер карлсон

владимир соловьев (телеведущий)

в мире

сша

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американский телеведущий Такер Карлсон пока не ответил на предложение команды "Соловьев.Live", чтобы взять и поехать работать в Россию, нужно иметь смелость, заявил журналист Владимир Соловьев. Накануне телеканал Fox News сообщил, что телеведущий Такер Карлсон уходит с телеканала. Сам Fox News заявил, что решение об уходе было обоюдным для ведущего и телеканала. О дальнейших планах Карлсона не сообщается. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила работу в России американскому телеведущему. "Я думаю, что он пока считает, сколько будет в рублях его зарплата. Когда посчитает, я думаю, с нами свяжется, мы гарантируем ему мягкий переезд, поможем устроиться, познакомим с русской кухней. Конечно, он ничего не ответил.. Слушайте, что вы ждёте от американца? Он будет считать, взвешивать, думать, переживать, совещаться с адвокатами. Это же нужно иметь смелость, чтобы взять и поехать работать в Россию. Пожалуй, в последнюю страну в мире, где есть свобода слова", - сказал Соловьев журналистам. После этого он обратился к американскому журналисту: "Такер, приезжай сюда, тебе понравится".

https://ria.ru/20230424/televeduschiy-1867467100.html

россия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, такер карлсон, владимир соловьев (телеведущий), в мире, сша