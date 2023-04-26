https://ria.ru/20230426/karabakh-1867832310.html

Путин и Пашинян подтвердили важность соблюдения договоренностей по Карабаху

Путин и Пашинян подтвердили важность соблюдения договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 26.04.2023

Путин и Пашинян подтвердили важность соблюдения договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили Нагорный Карабах с акцентом на задачи по... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:37

2023-04-26T12:37

2023-04-26T12:43

россия

армения

азербайджан

в мире

владимир путин

никол пашинян

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили Нагорный Карабах с акцентом на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.Стороны также условились о продолжении контактов на различных уровнях.Путин и Пашинян, в частности, подтвердили важность неукоснительного соблюдения договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре – подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220524/karabakh-1790452796.html

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, армения, азербайджан, в мире, владимир путин, никол пашинян