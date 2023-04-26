https://ria.ru/20230426/ivanov-1867869746.html

Путин поздравил советника главы Центра Хруничева Владимира Иванова

Путин поздравил советника главы Центра Хруничева Владимира Иванова - РИА Новости, 26.04.2023

Путин поздравил советника главы Центра Хруничева Владимира Иванова

Президент России Владимир Путин поздравил советника генерального директора ГКНПЦ имени Хруничева Владимира Иванова, отметив его исключительную компетентность и... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:31

2023-04-26T14:31

2023-04-26T14:31

наука

наука

россия

владимир путин

гкнпц имени м. в. хруничева

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил советника генерального директора ГКНПЦ имени Хруничева Владимира Иванова, отметив его исключительную компетентность и значимый личный вклад в укрепление ракетно-космической отрасли. "Примите теплые поздравления с Днем рождения. Вы прошли большой, насыщенный профессиональный путь и всегда, на самых ответственных направлениях работы, на посту командующего Военно-космическими силами России успешно решали поставленные задачи, честно служили Отечеству", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Кроме того, президент РФ подчеркнул исключительную компетентность Иванова и значимый вклад, который он внес в укрепление ракетно-космической отрасли, развитие научно-технической мысли.

https://ria.ru/20230313/proton-1857423509.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, россия, владимир путин, гкнпц имени м. в. хруничева