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Путин поздравил советника главы Центра Хруничева Владимира Иванова - РИА Новости, 26.04.2023
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Наука
 
14:31 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/ivanov-1867869746.html
Путин поздравил советника главы Центра Хруничева Владимира Иванова
Путин поздравил советника главы Центра Хруничева Владимира Иванова - РИА Новости, 26.04.2023
Путин поздравил советника главы Центра Хруничева Владимира Иванова
Президент России Владимир Путин поздравил советника генерального директора ГКНПЦ имени Хруничева Владимира Иванова, отметив его исключительную компетентность и... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:31
2023-04-26T14:31
наука
наука
россия
владимир путин
гкнпц имени м. в. хруничева
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил советника генерального директора ГКНПЦ имени Хруничева Владимира Иванова, отметив его исключительную компетентность и значимый личный вклад в укрепление ракетно-космической отрасли. "Примите теплые поздравления с Днем рождения. Вы прошли большой, насыщенный профессиональный путь и всегда, на самых ответственных направлениях работы, на посту командующего Военно-космическими силами России успешно решали поставленные задачи, честно служили Отечеству", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Кроме того, президент РФ подчеркнул исключительную компетентность Иванова и значимый вклад, который он внес в укрепление ракетно-космической отрасли, развитие научно-технической мысли.
https://ria.ru/20230313/proton-1857423509.html
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наука, россия, владимир путин, гкнпц имени м. в. хруничева
Наука, Наука, Россия, Владимир Путин, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева
Путин поздравил советника главы Центра Хруничева Владимира Иванова

Путин отметил вклад советника главы Центра Хруничева Иванова в развитие ракетной отрасли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил советника генерального директора ГКНПЦ имени Хруничева Владимира Иванова, отметив его исключительную компетентность и значимый личный вклад в укрепление ракетно-космической отрасли.
"Примите теплые поздравления с Днем рождения. Вы прошли большой, насыщенный профессиональный путь и всегда, на самых ответственных направлениях работы, на посту командующего Военно-космическими силами России успешно решали поставленные задачи, честно служили Отечеству", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Кроме того, президент РФ подчеркнул исключительную компетентность Иванова и значимый вклад, который он внес в укрепление ракетно-космической отрасли, развитие научно-технической мысли.
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НаукаНаукаРоссияВладимир ПутинГКНПЦ имени М. В. Хруничева
 
 
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